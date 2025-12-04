DE
FR

Pete Hegseth sous tension
Une vidéo du Pentagone relance la polémique sur une frappe américaine meurtrière

Un élu démocrate américain a affirmé qu'une vidéo du Pentagone montrait une frappe américaine tuant des «marins naufragés» en mer des Caraïbes. L'opération, ordonnée en septembre, soulève des questions sur sa légalité après les révélations du «Washington Post».
Publié: 04.12.2025 à 22:34 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
Les USA ont frappé plusieurs embarcations dans les Caraïbes. Ce cliché est présenté comme celui d'un bateau abattu le 23 octobre.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un élu démocrate américain a affirmé jeudi qu'une vidéo diffusée par le Pentagone à des membres du Congrès montrait une frappe américaine tuant des «marins naufragés» ayant survécu à une frappe initiale sur leur embarcation, impliquée selon Washington dans le narcotrafic.

«Ce que j'ai vu dans cette pièce a été l'une des choses les plus perturbantes que j'ai vues de tout mon temps passé au service du public», a déclaré à la presse Jim Himes, principal responsable démocrate de la commission du renseignement à la Chambre des représentants, à l'issue d'une réunion à huis clos au Capitole avec l'amiral Frank Bradley.

Le haut gradé, chargé des opérations spéciales des forces armées américaines, avait donné l'ordre selon la Maison Blanche d'effectuer cette frappe en septembre en mer des Caraïbes. Une opération dont la légalité est remise en question depuis les révélations du «Washington Post», il y a près d'une semaine, selon lesquelles deux survivants d'une première frappe avaient été tués après l'ordre d'effectuer une seconde salve.

«Individus en détresse»

Selon le démocrate Jim Himes, la vidéo montre «deux individus clairement en détresse, sans moyen de locomotion, qui ont été tués par les Etats-Unis». «Tout Américain qui regarde cette vidéo (...) verra les forces armées des Etats-Unis attaquer des marins naufragés», a-t-il assuré, précisant que l'amiral avait fourni «des éléments de contexte» sur sa décision.

A lire aussi
Nicolás Maduro dit avoir eu un appel téléphonique «cordial» avec Donald Trump
Un pas vers la paix?
Nicolás Maduro dit avoir eu un appel «cordial» avec Donald Trump
La famille d'un pêcheur tué dans un bombardement porte plainte contre les Etats-Unis
Attaque dans les Caraïbes
Un pêcheur tué dans une frappe, sa famille porte plainte contre les USA

«Oui ils transportaient de la drogue», mais «ils n'étaient pas en position de continuer leur mission d'une quelconque façon», a ajouté Jim Himes. Le républicain Tom Cotton, chef de la commission du Sénat sur le renseignement, a de son côté défendu une «décision juste», à l'issue d'une des réunions à huis clos.

Pete Hegseth défendu par un amiral

Le sénateur, tout comme le démocrate Jim Himes, a également déclaré que l'amiral avait démenti avoir reçu l'ordre par le ministre de la Défense, Pete Hegseth, d'éliminer tous les marins à bord de l'embarcation, contrairement aux informations du «Washington Post». «L'amiral Bradley a été très clair sur le fait qu'on ne lui avait pas donné un tel ordre: 'ne faites pas de quartier' ou 'tuez-les tous'», a déclaré Tom Cotton à la presse.

Un total de 11 personnes avaient péri, début septembre, après cette frappe américaine dans les eaux internationales contre un bateau soupçonné de transporter des stupéfiants. La première d'une vingtaine d'attaques qui ont fait 83 morts en mer des Caraïbes et dans le Pacifique, en pleine escalade des tensions entre les Etats-Unis et le Venezuela. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus