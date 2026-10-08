Une première mise à mort après le fiasco de Christa Pike

AFP Agence France-Presse
Un homme de 46 ans a été exécuté mercredi au Texas, a annoncé l'administration pénitentiaire, une première aux Etats-Unis depuis l'échec inédit de la mise à mort de Christa Pike, qui a survécu à deux injections létales il y a une semaine. Condamné à la peine capitale pour meurtre, Jamaal Howard est la 30e personne exécutée depuis le début de l'année dans le pays.
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