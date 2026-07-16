L'armée américaine annonce avoir tiré sur un navire qui tentait de forcer le blocus

Un avion militaire américain a tiré sur un pétrolier vide qui tentait de forcer le blocus des ports iraniens mercredi, a annoncé l'armée américaine. L'appareil a «neutralisé» le navire après avoir tiré des missiles sur sa cheminée, a indiqué le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) dans un message sur X.

«Le navire ne fait désormais plus route vers l'Iran», a précisé le Centcom, identifiant le pétrolier comme le M/T Belma, battant pavillon de Curaçao. C'est la première fois que les Etats-Unis tirent sur un navire pour l'arrêter depuis le rétablissement du blocus des ports iraniens mardi.

Le Centcom a également indiqué avoir «redirigé deux navires commerciaux coopératifs» au cours des premières 24 heures du blocus. Les forces américaines avaient déjà imposé un blocus des ports iraniens du 13 avril au 18 juin, période durant laquelle elles ont neutralisé neuf navires et en ont redirigé plus de 140, selon l'armée.

Source: AFP