DE
FR

Au large d'Alcatraz
Un mort et deux disparus après le naufrage d'un bateau à San Francisco

Une personne a perdu la vie et deux autres restent introuvables après le naufrage d'une embarcation avec 19 personnes à bord dans la baie de San Francisco, ont indiqué mardi les autorités américaines.
Publié: 05:47 heures
Un bateau des pompiers participe aux recherches des naugrafés près d'Alcatraz, au large de San Francisco.
Photo: AP Photo/Noah Berger
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une personne est morte et deux autres sont portées disparues après le naufrage d'un bateau qui transportait 19 personnes dans la baie de San Francisco, ont annoncé mardi les autorités américaines. Les secours ont «reçu un signalement concernant un bateau en feu, à 600 yards (environ 550 mètres, ndlr) au large d'Alcatraz» vers 15h35, heure locale, a expliqué Dean Crispen, le chef des pompiers de San Francisco, dans une courte vidéo publiée sur Instagram par le maire de la ville.

A leur arrivée, les secouristes ont constaté «qu'un bateau avait chaviré», a-t-il ajouté. Un passager est décédé, malgré les efforts de réanimation cardiaque des secouristes, a-t-il relaté. «Deux personnes sont toujours portées disparues et un chien a été retrouvé mort», a-t-il précisé.

Le bateau transportait 19 personnes au total, selon les autorités, qui ont confirmé le sauvetage de 16 des passagers. Les télévisions locales ont eu le temps de capter la fin du naufrage du petit bateau à moteur. On le voit couler dans la baie de San Francisco.

Les autorités n'ont pas indiqué si le bateau se rendait sur Alcatraz, en provenait, ou s'il naviguait dans la baie pour d'autres raisons. L'île, qui abrite une ancienne prison connue dans le monde entier, est une attraction touristique majeure de San Francisco. L'eau dans la baie de la ville est souvent froide, même l'été.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Présenté par
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Humour, bien-être et belles vues
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus