Après le meurtre d’une femme japonaise à Okinawa, un soldat américain a été arrêté. Marco Rubio a exprimé ses regrets et assuré une coopération totale des Etats-Unis avec Tokyo et les autorités locales.

Un Marine arrêté au Japon met Marco Rubio dans l'embarras

Un Marine arrêté au Japon met Marco Rubio dans l'embarras

AFP Agence France-Presse

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a présenté lundi ses «sincères condoléances» à son homologue japonais après le meurtre d'une femme à Okinawa pour lequel un soldat américain est soupçonné.

Lors d'un appel téléphonique avec le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, Marco Rubio a également fait part de «la détermination des Etats-Unis à communiquer et à coopérer pleinement avec le gouvernement nippon et les autorités locales dans le cadre de l'enquête qu'ils mènent», a indiqué le département d'Etat dans un communiqué.

La victime aurait été étranglée

Les autorités locales ont annoncé dimanche qu'un Marine américain stationné à Okinawa avait été arrêté, soupçonné d'avoir tué une femme de 39 ans dans un hôtel de la ville de Naha et de lui avoir volé son portefeuille. Selon les médias locaux, elle a été étranglée. Le soldat nie les faits qui lui sont reprochés.

L'affaire a suscité l'indignation au Japon, où les crimes impliquant des militaires américains alimentent depuis longtemps les critiques contre la présence de ces troupes. Les Etats-Unis comptent environ 54'000 militaires stationnés au Japon, principalement à Okinawa. Les forces américaines présentes sur cette île du sud sont soumises depuis vendredi à un couvre-feu de 30 jours, entre minuit et 5h du matin.