Trump prend les Frères musulmans dans son viseur

Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret enclenchant un processus au terme duquel les branches des Frères musulmans dans certains pays doivent être désignées comme «organisations terroristes étrangères.»

Le texte publié par la Maison Blanche note que les branches des Frères musulmans «au Liban, en Jordanie et en Egypte», le pays où ce mouvement a été fondé, «commettent ou encouragent et soutiennent des campagnes de violence et de déstabilisation qui nuisent à leurs propres régions, à des citoyens américains ou à des intérêts américains».

C'est au chef de la diplomatie Marco Rubio et au ministre des Finances Scott Bessent qu'il reviendrait de mener à bout le processus de désignation.

La classification comme «organisation terroriste étrangère» permet, outre la pression politique, de prendre une série de mesures financières et administratives: gel des avoirs, interdiction de transactions, interdiction d'entrée sur le territoire américain, etc.

Source: AFP