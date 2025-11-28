Trump veut «suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde»
Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi son intention de «suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde», après l'attaque par un suspect afghan de deux membres de la Garde nationale à Washington.
«Je vais suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers monde afin de permettre au système américain de se rétablir complètement», a écrit Donald Trump sur ses réseaux sociaux. Il a également menacé d'annuler «des millions» d'admissions d'étrangers accordées par le gouvernement de son prédécesseur démocrate Joe Biden et d'«expulser toute personne qui n'est pas un atout pour les Etats-Unis».
Source: AFP
Trump prend les Frères musulmans dans son viseur
Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret enclenchant un processus au terme duquel les branches des Frères musulmans dans certains pays doivent être désignées comme «organisations terroristes étrangères.»
Le texte publié par la Maison Blanche note que les branches des Frères musulmans «au Liban, en Jordanie et en Egypte», le pays où ce mouvement a été fondé, «commettent ou encouragent et soutiennent des campagnes de violence et de déstabilisation qui nuisent à leurs propres régions, à des citoyens américains ou à des intérêts américains».
C'est au chef de la diplomatie Marco Rubio et au ministre des Finances Scott Bessent qu'il reviendrait de mener à bout le processus de désignation.
La classification comme «organisation terroriste étrangère» permet, outre la pression politique, de prendre une série de mesures financières et administratives: gel des avoirs, interdiction de transactions, interdiction d'entrée sur le territoire américain, etc.
Source: AFP
L'administration Trump révoque un statut légal pour les Birmans
L'administration du président américain, Donald Trump, a annoncé lundi la révocation du statut de protection temporaire (TPS) pour les Birmans, jugeant que la situation dans leur pays s'est «améliorée», avec quelque 4000 personnes qui pourront donc être expulsés des Etats-Unis dans les prochains mois.
L'armée birmane, qui a pris le pouvoir en 2021, déclenchant une guerre civile, présente les élections qui débutent le 28 décembre comme une étape vers la réconciliation. Les groupes rebelles ont néanmoins annoncé qu'ils boycotteraient les élections dans les importantes enclaves qu'ils contrôlent, tandis que les défenseurs des droits humains ont dénoncé les restrictions aux libertés dans la campagne dans les zones tenues par la junte.
Source: AFP
Trump dit qu'il va rencontrer vendredi le «communiste» Mamdani, maire élu de New York
Donald Trump a annoncé mercredi qu'il allait rencontrer le maire socialiste élu de New York, Zohran Mamdani, vendredi, lors d'une visite organisée dans le Bureau ovale, dans un message sur sa plateforme Truth Social.
Issu de l'aile gauche du Parti démocrate et opposant farouche au président républicain, le futur maire de la plus grande ville des Etats-Unis s'était dit prêt, dès son élection début novembre, à dialoguer avec Donald Trump sur «le coût de la vie», au coeur des préoccupations des Américains.
«Le maire communiste de New York, Zohran 'Kwame' Mamdani, a demandé à ce que l'on se rencontre. Nous avons décidé que cette rencontre aura lieu dans le Bureau ovale, vendredi 21 novembre», a écrit le président américain.
Kwame est le deuxième prénom de Zohran Mamdani, un hommage à la grande figure de la lutte pour l'indépendance au Ghana, Kwame Nkrumah. Se posant en figure de la résistance face au président, Zohran Mamdani a largement utilisé Donald Trump comme épouvantail tout au long de sa campagne, l'accusant de «fascisme».
Donald Trump fait de même de son côté, disant aux Américains qu'ils étaient désormais face à un «choix entre le communisme et le bon sens».
Source: AFP
Cristiano Ronaldo invité au banquet d’Etat de Donald Trump
La star mondiale du football Cristiano Ronaldo a participé à un banquet d’Etat organisé par le président américain Donald Trump à la Maison Blanche. Attaquant du club Al-Nassr, le joueur portugais accompagnait en réalité une délégation saoudienne dans le cadre de la visite officielle du prince héritier Mohammed ben Salmane.
Dans une interview, Cristiano Ronaldo n'avait pas caché son admiration pour Donald Trump: «Il est capable de faire avancer les choses, j'aime les gens comme lui», soulignant sa volonté de pouvoir échanger avec le président américain.
Parmi les invités, Le milliardaire Elon Musk était lui aussi présent, bien qu'assis à une table différente de celle de Donald Trump, signe d'un réchauffement des relations entre le président et l'homme le plus riche du monde.
Source: Ouest-France et AFP
Trump dit que l'Arabie saoudite devient un «allié majeur non-membre de l'Otan»
Donald Trump a annoncé mardi que l'Arabie saoudite devenait un «allié majeur non-membre de l'Otan», lors d'un dîner de gala donné à la Maison Blanche en l'honneur du prince hériter Mohammed ben Salmane en visite à Washington.
«Ce soir, je suis ravi d'annoncer que nous poussons notre coopération militaire à des sommets encore plus élevés en désignant officiellement l'Arabie saoudite comme un allié majeur non-membre de l'Otan, ce qui est quelque chose de très important pour eux», a déclaré le président américain.
Dix-neuf pays bénéficient actuellement de ce statut privilégié qui prévoit une étroite coopération militaire avec les Etats-Unis.
Source: AFP
Trump défend le prince héritier saoudien sur l'assassinat de Khashoggi
En plus d'offrir à Mohammed ben Salmane une spectaculaire réhabilitation diplomatique assortie d'importants accords dans la défense et l'énergie, Donald Trump a défendu avec vigueur mardi le prince héritier saoudien concernant l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018.
Ce dernier a obtenu la promesse d'une livraison «future» d'avions de combat F-35, d'une coopération renforcée dans le nucléaire civil, et d'un accès aux technologies américaines avancées en matière d'intelligence artificielle.
«Vous parlez d'une personne extrêmement controversée. Beaucoup de gens n'aimaient pas ce monsieur dont vous parlez. Que vous l'aimiez ou pas, des choses se sont produites», a lancé le républicain de 79 ans en réponse à une question sur Jamal Khashoggi, ancien chroniqueur du Washington Post.
Mohammed ben Salmane «n'était au courant de rien», a affirmé Donald Trump, qui s'en est pris violemment à la journaliste de la chaîne ABC qui posait la question. Il l'a accusée, pendant un échange dans le Bureau ovale en compagnie du prince héritier, de chercher à «embarrasser» celui qu'il qualifie de «très bon ami».
Source: AFP
Trump reçoit le prince héritier saoudien avec tous les égards
Donald Trump reçoit mardi le prince héritier saoudien, qu'il espère convaincre de normaliser les relations avec Israël en échange d'une coopération renforcée avec l'Amérique dans l'énergie et la défense.
Les Etats-Unis et l'Arabie saoudite signeront un accord-cadre sur le nucléaire civil lors de cette visite, la première depuis que le chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi a été tué en 2018 par des agents saoudiens.
Loin de la froideur témoignée après cet assassinat par son prédécesseur Joe Biden, qui avait promis de traiter Mohammed ben Salmane en «paria», le président américain affiche une franche complicité avec le prince.
Il a promis d'accéder à une demande très sensible de son allié, la livraison d'avions de combat avancés. «Nous vendrons des F-35» à Ryad, a déclaré lundi le milliardaire, qui a de semblables affinités avec plusieurs dirigeants autoritaires.
Source: AFP
«Nous pourrions avoir des discussions» avec le Venezuela de Maduro, dit Trump
Le président américain Donald Trump a évoqué dimanche de possibles «discussions» avec son homologue vénézuélien Nicolás Maduro. Les tensions sont fortes entre les deux pays, après que les Etats-Unis ont déployé une importante présence militaire dans les Caraïbes.
Le déploiement américain d'ampleur au large de l'Amérique latine vise officiellement à mener une campagne militaire contre le trafic de drogue à destination des Etats-Unis. «Nous pourrions avoir des discussions avec Maduro et nous verrons comment cela se passe», a déclaré Donald Trump à la presse, à l'aéroport international de Palm Beach, en Floride.
«Ils aimeraient discuter», a ajouté le républicain, alors que la justice américaine offre une récompense de 50 millions de dollars pour la capture du dirigeant vénézuélien. Washington accuse ce dernier d'être à la tête du «cartel des soleils», organisation dont des experts doutent de l'existence sous cette forme, décrivant plutôt un système de corruption profitant du crime organisé.
Source: AFP
Trois morts dans une nouvelle frappe américaine aux Caraïbes
Une nouvelle frappe américaine en mer des Caraïbes contre un bateau accusé de narcotrafic a fait trois morts, a annoncé mercredi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth.
Cette frappe, qui porte à au moins 70 le nombre de morts dans ce type d'opérations, a été menée dans les eaux internationales et a visé «un navire exploité par une organisation terroriste», a précisé le dirigeant sur X.
Les Etats-Unis procèdent depuis début septembre à des frappes aériennes régulières dans le Pacifique et surtout dans les Caraïbes contre des bateaux qu'ils présentent comme appartenant à des trafiquants de drogue
Source: AFP
Trump signe le décret abaissant les droits de douane liés au fentanyl contre la Chine
Donald Trump a signé mardi un texte, diffusé par la Maison Blanche, qui abaisse à 10% contre 20% une surtaxe douanière imposée sur de nombreux produits chinois en représailles à l'action jugée insuffisante de la Chine contre le trafic de fentanyl et d'autres opioïdes vers les Etats-Unis.
Cette baisse était prévue dans un accord scellé récemment à Busan en Corée du Sud par le président américain et son homologue chinois Xi Jinping. La révision de Donald Trump, qui sera effective le 10 novembre, ramène les droits de douane pesant sur les produits chinois à 47%.
Xi Jinping «a accepté de tout mettre en oeuvre pour endiguer le flux» de cet opioïde mortel, qui a tué des milliers d'Américains, avait affirmé le président américain après la rencontre. Washington prévoit toutefois de surveiller que cet engagement chinois soit bien mis en oeuvre.
Source: AFP