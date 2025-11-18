DE
FR

A côté de son meurtrier
Le journaliste Khashoggi était «extrêmement controversé», dit Trump

Lors de la visite du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, Donald Trump a déclaré que le journaliste Jamal Khashoggi, assassiné en 2018 au consulat d’Arabie saoudite, était «extrêmement controversé».
Publié: 19:16 heures
|
Dernière mise à jour: 19:27 heures
Donald Trump a déclaré que le journaliste Jamal Khashoggi, assassiné en 2018, était «extrêmement controversé».
Photo: keystone-sda.ch
LUISA_FACE.jpg
Post carré.png
Luisa Gambaro et AFP Agence France-Presse

Lors de sa rencontre avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à la Maison Blanche, Donald Trump a fait une nouvelle déclaration controversée. En la présence du commanditaire du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi le 2 octobre 2018 à l’intérieur du consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, le président américain a déclaré que ce journaliste était «extrêmement controversé».

Donald Trump a estimé que le prince héritier n'était «au courant de rien». «C'est douloureux et c'est une énorme erreur et nous faisons tout notre possible pour que cela ne se reproduise plus», a déclaré pour sa part Mohammed ben Salmane. Donald Trump a aussi salué mardi le bilan «incroyable» du prince héritier saoudien en matière de droits humains dès le début de leur rencontre à la Maison Blanche. «Nous avons aujourd'hui dans le Bureau ovale un homme extrêmement respecté, un ami de longue date, un très bon ami. Je suis très fier du travail qu'il a accompli. Ce qu'il a fait est incroyable, tant en matière de droits humains que tout le reste», a déclaré le président américain aux côtés de Mohammed ben Salmane.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a promis au président américain d'investir 1000 milliards de dollars aux Etats-Unis. «Nous croyons en l'avenir de (...) l'Amérique. Je crois, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui et demain, nous pouvons annoncer que nous allons augmenter ces 600 milliards à près de 1000 milliards de dollars pour l'investissement», a-t-il dit dans le Bureau ovale, un geste dont s'est félicité le président américain.

Donald Trump a nié tout conflit d'intérêt lié aux affaires menées par des membres de sa famille en Arabie saoudite. «Je n'ai rien à voir avec les affaires de ma famille. J'ai quitté cela», a assuré le président américain, interrogé à ce propos par une journaliste dans le Bureau ovale. «Ce que fait ma famille, c'est très bien. Ils font des affaires partout. Ils en ont fait très peu avec l'Arabie saoudite. En réalité, je suis sûr qu'ils pourraient en faire beaucoup, et tout ce qu'ils ont fait a été très bien», a-t-il ajouté.

Reconnaissance d'Israël

Mohammed ben Salmane a déclaré vouloir travailler à une reconnaissance d'Israël «dès que possible». «Nous souhaitons faire partie des accords d'Abraham. Mais nous voulons également nous assurer que la voie vers une solution à deux Etats est clairement tracée», a déclaré le dirigeant saoudien dans le Bureau ovale aux côtés du président Donald Trump.

Il a ajouté avoir eu «une discussion constructive» à ce sujet avec Donald Trump et que «nous allons y travailler afin de nous assurer que nous pouvons créer les conditions propices dès que possible pour y parvenir».

