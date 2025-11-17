Publié: il y a 20 minutes

Les Etats-Unis veulent classer comme groupe terroriste le «Cartel de los Soles», qu’ils disent lié au président vénézuélien Maduro. Marco Rubio accuse ce cartel, ainsi que Tren de Aragua et le Cartel de Sinaloa, de violences et de trafic de drogue vers les Etats-Unis

Les Etats-Unis désignent comme groupe terroriste un cartel qu'ils disent mené par Nicolás Maduro

Les Etats-Unis désignent comme groupe terroriste un cartel qu'ils disent mené par Nicolás Maduro

«Ils sont responsables de violences terroristes»

Nicolás Maduro est accusé par les Etats-Unis d'être lié au Cartel de los Soles. Les USA n'ont pour l'heure apporté aucune preuve. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis prévoient de classer comme groupe terroriste un cartel dirigé selon eux par le président vénézuélien Nicolás Maduro, a annoncé dimanche le secrétaire d'Etat Marco Rubio, en pleine crise entre les deux pays.

«Le Cartel de los Soles (Cartel des Soleils, ndlr), ainsi que d'autres organisations terroristes étrangères désignées dont Tren de Aragua et le Cartel de Sinaloa, sont responsables de violences terroristes dans notre hémisphère et de trafic de drogue vers les Etats-Unis et l'Europe», a déclaré le secrétaire d'Etat dans un communiqué.