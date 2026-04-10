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«Ils ont un QI bas»
Donald Trump s'en prend à plusieurs figures de l'ultra droite américaine

Donald Trump attaque violemment des figures radicales américaines opposées à sa guerre contre l’Iran. Il vise notamment Tucker Carlson, Candace Owens et d'autres, les jugeant «stupides».
Publié: il y a 33 minutes
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Le président américain s'en est pris à plusieurs figures de l'ultra droite américaine pour leur opposition à la guerre en Iran.
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump s'en est pris jeudi d'une manière particulièrement virulente à plusieurs figures de la droite radicale américaine, dont certains complotistes, accusées par le président américain de s'opposer à la guerre qu'il a lancée contre l'Iran. «Je sais pourquoi Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens et Alex Jones (...) trouvent formidable que l'Iran, premier Etat soutenant le terrorisme, ait l'arme nucléaire», a écrit le milliardaire républicain sur son réseau Truth Social. «C'est parce qu'ils ont quelque chose en commun: ils ont un QI bas. Ils sont stupides.»

Ces quatre commentateurs conservateurs très influents ont publiquement affiché leur opposition à la guerre en Iran, voyant là une rupture de la promesse isolationniste de l'«Amérique d'abord» portée par Donald Trump. Ils l'accusent aussi, à des degrés divers, d'avoir cédé aux pressions d'Israël pour déclencher le conflit.

Ces prises de position témoignent d'une division croissante au sein de la base républicaine. Un sondage YouGov pour The Economist mené ces derniers jours estime que 22% de ceux qui ont voté pour Donald Trump en 2024 s'opposent à la guerre en Iran, contre 71% qui la soutiennent. 

«Ce sont des déséquilibrés»

Les quatre «ont tous été virés de la télévision, ont perdu leurs émissions, et ne sont même plus invités sur les plateaux parce que personne ne s'intéresse à eux, ce sont des déséquilibrés, des fauteurs de troubles», a écrit Donald Trump, lettres capitales à l'appui, avant de s'en prendre à eux un par un. 

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Tucker Carlson et Megyn Kelly sont tous deux d'anciens animateurs de la chaîne conservatrice Fox News qui animent désormais leurs émissions indépendantes. Donald Trump conseille au premier, qui critique de longue date le soutien américain à Israël, de «peut-être aller voir un psychiatre».

Protecteur de Brigitte Macron

Il s'en prend aussi à l'influenceuse complotiste Candace Owens, «qui accuse la Première dame de France, hautement respectée, d'être un homme, alors que ce n'est pas le cas.» Le président américain dit «espérer» que Brigitte Macron «remporte beaucoup d'argent» dans la procédure de diffamation portée devant un tribunal américain par le couple présidentiel français contre Candace Owens, accusée d'avoir relayé et largement exploité dans des vidéos l'infox selon laquelle l'épouse d'Emmanuel Macron serait «née homme».

Après les propos de Donald Trump mardi menaçant de détruire la civilisation iranienne, Candace Owens avait qualifié le président américain de «génocidaire fou». Elle a aussi soutenu la nécessité qu'il soit écarté du pouvoir, à l'instar de certains parlementaires américains. Réagissant à la publication de Donald Trump, l'influenceuse complotiste a suggéré «de mettre Papi en maison de retraite.»

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