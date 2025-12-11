AFP Agence France-Presse
Le président américain Donald Trump est «extrêmement frustré» par l'Ukraine et la Russie, a indiqué jeudi la porte-parole de la Maison Blanche, soulignant qu'il veut à présent «des actes» pour mettre fin à la guerre.
Sur Trump
«Le président est extrêmement frustré par les deux camps impliqués dans cette guerre, et il en a assez des réunions qui n'ont d'autre but que de se réunir», a déclaré à la presse Karoline Leavitt, ajoutant qu'il «veut des actes».
