AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump est «extrêmement frustré» par l'Ukraine et la Russie, a indiqué jeudi la porte-parole de la Maison Blanche, soulignant qu'il veut à présent «des actes» pour mettre fin à la guerre.

«Le président est extrêmement frustré par les deux camps impliqués dans cette guerre, et il en a assez des réunions qui n'ont d'autre but que de se réunir», a déclaré à la presse Karoline Leavitt, ajoutant qu'il «veut des actes».