Il perd patience
Trump se dit «extrêmement frustré» par Kiev et Moscou, et exige des «actes»

Le président américain Donald Trump exprime sa frustration face à l'impasse dans le conflit russo-ukrainien. La porte-parole de la Maison Blanche souligne que Trump exige désormais des actions concrètes pour mettre fin à la guerre, plutôt que des réunions improductives.
Publié: 20:09 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
Photo: IMAGO/UPI Photo
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump est «extrêmement frustré» par l'Ukraine et la Russie, a indiqué jeudi la porte-parole de la Maison Blanche, soulignant qu'il veut à présent «des actes» pour mettre fin à la guerre.

«Le président est extrêmement frustré par les deux camps impliqués dans cette guerre, et il en a assez des réunions qui n'ont d'autre but que de se réunir», a déclaré à la presse Karoline Leavitt, ajoutant qu'il «veut des actes».

