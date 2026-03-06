DE
FR

Un maillot rose en cadeau
Donald Trump reçoit Lionel Messi et l'Inter Miami à la Maison Blanche

Donald Trump a reçu Lionel Messi et l'Inter Miami champions MLS 2025 à la Maison Blanche ce jeudi. Il a félicité l’équipe, évoqué Pelé et reçu un maillot rose en hommage à son mandat.
Publié: 06:40 heures
|
Dernière mise à jour: 06:56 heures
1/2
Donald Trump a reçu jeudi à la Maison-Blanche Lionel Messi et l'Inter Miami, champions MLS 2025 pour la première fois.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a accueilli jeudi à la Maison Blanche la superstar argentine Lionel Messi et ses coéquipiers de l'Inter Miami, sacrés pour la première fois champions de MLS en 2025. Le président américain a salué le succès des joueurs, prenant la parole devant le champion du monde 2022 et son compatriote argentin Javier Mascherano, entraîneur de l'équipe.

Après avoir évoqué la guerre en Iran, le républicain de 79 ans a parlé des années 1970, quand la légende brésilienne Pelé jouait pour le New York Cosmos, attirant alors les projecteurs sur le football aux Etats-Unis. «Je ne devrais pas dire ça, parce que je suis vieux, mais j'ai regardé Pelé», a lancé le président. Puis, à l'attention de Messi: «Je ne sais pas, vous êtes peut-être meilleur que Pelé. Pelé était pas mal du tout.»

Un tâcle à Joe Biden

Rassemblés derrière le président, les joueurs ont offert à Donald Trump un maillot rose floqué du numéro 47, en référence au 47e président des Etats-Unis. Le chef de l'Etat s'est vanté de «pouvoir dire ce qu'aucun autre président n'a pu dire avant: Bienvenue à la Maison Blanche, Lionel», taclant ainsi son prédécesseur Joe Biden, qui avait remis à l'attaquant argentin la Médaille présidentielle de la Liberté en janvier 2025, une cérémonie à laquelle Lionel Messi n'avait pas assisté.

A lire aussi
Gianni Infantino: politicien, innovateur et auto-promoteur
10 ans à la tête de la Fifa
Gianni Infantino: politicien, innovateur et auto-promoteur
«Ça n'a aucun sens quand on y pense!» Donald Trump veut débaptiser le soccer
Révolution en vue?
«Ça n'a aucun sens quand on y pense!» Donald Trump veut débaptiser le soccer

L'Inter Miami, en plus du championnat nord-américain, a remporté en 2025 une rencontre contre le FC Porto en Coupe du monde des clubs (2-1), soit la première victoire d'une équipe nord-américaine contre un club européen dans une compétition officielle.

Des succès rendus possibles «grâce à Lionel Messi, mais aussi grâce à ces hommes debout derrière vous qui ont changé la culture du football aux Etats-Unis pour toujours», a salué le dirigeant de l'équipe, Jorge Mas, en s'adressant à Donald Trump. Les Etats-Unis accueilleront cette année la Coupe du monde de football, aux côtés du Canada et du Mexique.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Articles les plus lus
    Articles les plus lus