Donald Trump promet une révélation choc sur les élections américaines

Donald Trump a entamé ce vendredi une allocution exceptionnelle à la nation depuis la Maison Blanche. Il avait promis une «révélation majeure», alimentant les spéculations dans les médias et auprès du public.

Le président américain a d'abord dressé le bilan des réalisations de son second mandat. «Il y a deux ans, notre pays était mort, le monde entier se moquait de nous», a-t-il affirmé, estimant que cette époque était désormais révolue.

«L'Amérique est de retour, mais un défi majeur nous attend encore», a déclaré Donald Trump. Il a ensuite évoqué «l'intégrité des élections américaines» et annoncé la publication immédiate de documents classifiés censés révéler de graves failles dans les infrastructures électorales américaines. Selon lui, ces informations mettent en lumière une vulnérabilité inédite face au piratage, aux abus et aux ingérences étrangères, et auraient été dissimulées pendant des années.