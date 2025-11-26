Dernière mise à jour: il y a 6 minutes

Des coups de feu ont été tirés près de la Maison Blanche ce mercredi soir. Des membres de la Garde nationale américaine ont été visés et seraient grièvement blessés selon Donald Trump. Un premier suspect a été arrêté.

Deux militaires de la Garde nationale blessés par des tirs près de la Maison Blanche

La police est déployée sur place. Photo: X

AFP Agence France-Presse

Deux militaires de la Garde nationale ont été touchés par des tirs d'arme à feu à Washington, a annoncé sur X la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, dans ce que la Maison Blanche décrit comme une «situation tragique».

Des journalistes de l'AFP ont vu, à deux rues de la Maison Blanche, une personne vêtue d'un uniforme militaire être évacuée sur un brancard. Trois personnes victimes de tirs d'armes à feu ont été prises en charge par les secours, ont indiqué à l'AFP les services de secours.

«La Maison Blanche est informée et suit cette situation tragique, le président est tenu au courant», a déclaré à la presse Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison Blanche.

Les deux militaires touchés par des tirs mercredi près de la Maison Blanche sont «grièvement blessés», a annoncé Donald Trump dans un message sur son réseau Truth Social. Le président américain a ajouté que le tireur était lui aussi «sévèrement blessé» mais qu'il «paierait très cher» son acte.

Périmètre bouclé

«On a entendu des coups de feu. On attendait au feu rouge et il y a eu plusieurs coups de feu», a raconté à l'AFP Angela Perry, une agente de sécurité de 42 ans, en voiture avec ses deux enfants. «On pouvait voir des membres de la Garde nationale courir vers le métro, armes à la main», a-t-elle ajouté. La zone a été bouclée et des dizaines de véhicules de police et d'autres forces de sécurité locales comme nationales ont été dépêchés sur les lieux.

Des militaires des gardes nationaux sont déployés, à la demande du président Donald Trump, depuis août dans la capitale américaine. Ils étaient 2175 militaires déployés mi-novembre, selon de récentes statistiques militaires. La municipalité accuse l'exécutif fédéral d'outrepasser ses pouvoirs.

Depuis juin, le président républicain a envoyé la Garde nationale successivement à Los Angeles (ouest), Washington et Memphis (sud), à chaque fois contre l'avis des autorités locales démocrates, disant ces renforts nécessaires pour lutter contre la criminalité et appuyer la police fédérale de l'immigration (ICE).

Développement suit