Deux militaires de la Garde nationale ont été touchés par des tirs d'arme à feu à Washington, a annoncé sur X la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, dans ce que la Maison Blanche décrit comme une «situation tragique».
Des journalistes de l'AFP ont vu, à deux rues de la Maison Blanche, une personne vêtue d'un uniforme militaire être évacuée sur un brancard. Trois personnes victimes de tirs d'armes à feu ont été prises en charge par les secours, ont indiqué à l'AFP les services de secours.
«La Maison Blanche est informée et suit cette situation tragique, le président est tenu au courant», a déclaré à la presse Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison Blanche.
Les deux militaires touchés par des tirs mercredi près de la Maison Blanche sont «grièvement blessés», a annoncé Donald Trump dans un message sur son réseau Truth Social. Le président américain a ajouté que le tireur était lui aussi «sévèrement blessé» mais qu'il «paierait très cher» son acte.
Périmètre bouclé
«On a entendu des coups de feu. On attendait au feu rouge et il y a eu plusieurs coups de feu», a raconté à l'AFP Angela Perry, une agente de sécurité de 42 ans, en voiture avec ses deux enfants. «On pouvait voir des membres de la Garde nationale courir vers le métro, armes à la main», a-t-elle ajouté. La zone a été bouclée et des dizaines de véhicules de police et d'autres forces de sécurité locales comme nationales ont été dépêchés sur les lieux.
Des militaires des gardes nationaux sont déployés, à la demande du président Donald Trump, depuis août dans la capitale américaine. Ils étaient 2175 militaires déployés mi-novembre, selon de récentes statistiques militaires. La municipalité accuse l'exécutif fédéral d'outrepasser ses pouvoirs.
Depuis juin, le président républicain a envoyé la Garde nationale successivement à Los Angeles (ouest), Washington et Memphis (sud), à chaque fois contre l'avis des autorités locales démocrates, disant ces renforts nécessaires pour lutter contre la criminalité et appuyer la police fédérale de l'immigration (ICE).
Développement suit