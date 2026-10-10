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Une annonce du Kremlin
Poutine affirme avoir transmis la position de l'Iran à Trump

Vladimir Poutine a informé Donald Trump de la position de l’Iran sur un accord de paix pour le Moyen-Orient. La discussion a eu lieu vendredi, selon le Kremlin.
Publié: il y a 15 minutes
Vladimir Poutine a informé Donald Trump de la position de l’Iran sur un accord de paix pour le Moyen-Orient.
Photo: Dukas

En bref

  • Vladimir Poutine a informé Donald Trump de la position de l'Iran concernant un accord de paix au Moyen-Orient, selon le Kremlin. Les échanges ont eu lieu vendredi lors d'une conversation téléphonique.
  • Le président russe a relayé les vues iraniennes après une rencontre avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian lors d'un sommet de la CEI au Turkménistan. Aucune précision sur la réponse de Trump ou les détails iraniens n'a été donnée.
  • Les efforts diplomatiques pour résoudre le conflit au Moyen-Orient, déclenché en février par les frappes américano-israéliennes sur l'Iran, sont au point mort malgré plusieurs initiatives depuis avril.
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AFP Agence France-Presse

Le président russe Vladimir Poutine a informé son homologue américain Donald Trump de la position de l'Iran sur un possible accord mettant fin à la guerre au Moyen-Orient, selon le Kremlin samedi.

La position de Téhéran a été relayée au président Trump lors de sa conversation téléphonique avec Vladimir Poutine vendredi, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse russe Ria Novosti.

Le président russe a proposé son aide pour contribuer à mettre fin à la guerre lors d'une rencontre avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian cette semaine en marge d'un sommet de la Communauté des Etats indépendants (CEI) au Turkménistan.

Efforts diplomatiques dans l'impasse

«En coordination avec le président iranien, Poutine a relayé à Trump le point de vue de la partie iranienne sur une possible résolution du conflit», a déclaré le porte-parole du Kremlin. Il n'a pas précisé quelle a été la réponse du président américain, ni détaillé la position iranienne.

Les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, déclenché par les frappes des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran en février, sont dans l'impasse depuis l'été. La conclusion d'un cessez-le-feu en avril, la signature d'un protocole d'accord en juin et des échanges en marge de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, n'ont pas permis de mettre fin aux hostilités.

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