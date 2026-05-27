Une fuite de produits chimiques dans une usine de papier de l'Etat de Washington, aux Etats-Unis, a fait plusieurs morts et des blessés graves, selon les autorités ce mardi.

Fuite chimique mortelle dans une usine de papier aux Etats-Unis

Fuite chimique mortelle dans une usine de papier aux Etats-Unis

AFP Agence France-Presse

Plusieurs personnes sont décédées et d'autres ont été grièvement blessées lors d'une fuite de produits chimiques survenue dans une usine de papier de l'Etat de Washington, dans le nord-ouest des Etats-Unis, ont annoncé les autorités mardi. Une cuve contenant de la «liqueur blanche», une solution chimique contenant de l'hydroxyde de sodium et du sulfure de sodium utilisée dans la fabrication du papier, a cédé sur le site de la société Nippon Dynawave Packaging, selon un communiqué publié conjointement par l'entreprise et les pompiers de Longview.

Elle est utilisée pour décomposer les copeaux de bois lors des premières étapes de la production de papier afin de créer la pâte à papier. «La rupture a causé de multiples blessures graves», annoncent-ils, confirmant également des décès «liés à cet incident». Le communiqué indique qu'il n'y a pas de danger immédiat pour la population, mais ne donne aucun détail sur la nature de la substance impliquée, ni sur le nombre de victimes.

Le Seattle Times, citant les pompiers, a rapporté dix blessés: neuf employés de l'entreprise et un pompier. Les autorités n'ont en revanche pas encore indiqué le nombre de morts ou de personnes portées disparues. Nippon Dynawave Packaging, filiale du groupe japonais Nippon Paper, indique sur son site web qu'elle produit 8 milliards d'emballages individuels par an pour approvisionner ses clients en Amérique du Nord, en Asie et dans d'autres régions du monde.