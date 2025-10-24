Un scandale ébranle la célèbre NBA: plusieurs membres ont été arrêtés pour paris sportifs illégaux et parties de poker truquées liées à la mafia new-yorkaise. L'opération remet en lumière l'activité de ces familles criminelles, toujours actives. Mais qui sont-elles?

A New York, les puissantes familles de la mafia sévissent toujours dans l’ombre

A New York, les puissantes familles de la mafia sévissent toujours dans l’ombre

1/4 Le FBI a mené de nombreuses opérations pour stopper la mafia new yorkaise. (Arrestation de membres de la famille Gambino en 2023.) Photo: NBC News

Léa Perrin Journaliste Blick

Un scandale de taille a ébranlé la NBA jeudi 23 octobre. Les autorités fédérales ont déployé une vaste opération qui a abouti à l'arrestation de plus de 30 personnes dans différents Etats, dont des personnalités de la ligue de basketball américaine. Ces dernières sont accusées d'être impliquées dans des paris sportifs illégaux et des parties de poker truquées.

Mais aux côtés de l'entraîneur Chauncey Billups et du joueur Terry Rozier, le FBI a surtout mis la main sur de nombreux membres de la mafia new yorkaise. Cette affaire fait la lumière sur les liens existant entre la prestigieuse ligue sportive et le crime organisé, qui est toujours bien actif à New York.

Si son emprise sur de nombreux secteurs est révolue et sa présence moins visible, le crime organisé reste pourtant bien vivant dans la mégapole américaine, révèle le «New York Times» jeudi 23 octobre. Développant de nouvelles techniques et agissant sur d'autres secteurs d'activités, la mafia new yorkaise est infatigable. Finalement, elle n'est pas si loin l'ère du règne de la famille Corleone, star du film «Le Parrain» de Francis Ford Coppola.

Alors, comment la mafia new yorkaise fonctionne-t-elle aujourd'hui? Blick fait le point:

1 Les cinq familles

La mafia italienne de New York, connue sous le nom de «Cosa Nostra» est dirigée par cinq grandes familles qui ont la mainmise sur différents secteurs d'activités criminelles. Les Genovese, les Gambino, les Lucchese, les Bonanno et les Colombo, forment cette structure historique, toujours très hiérarchisée entre les chefs, les conseillers, les sous-chefs et les «soldats».

Les Genovese: ils sont considérés comme étant la plus puissante des cinq familles italo-américaines qui composent la mafia. Une organisation discrète, structurée autour d'une hiérarchie serrée.

Les Gambino: très médiatisée, la «Gambino crime family», est devenue célèbre sous la direction de John Gotti, qui a repris les rênes après l'assassinat du chef Paul Castellano en 1985. Des médias américains font également mention de mariages consanguins au sein de la famille qui incarnait les excès et la visibilité de la mafia new-yorkaise.

Les Lucchese: à l'abri des regards, les Lucchese sont implantés dans le Bronx, à Manhattan et dans le New Jersey. Contrairement aux Gambino, ils sont plus discrets mais restent sous la surveillance active des fédéraux. Ils sont impliqués dans l'affaire des paris en ligne «Rhino Sports» et les récentes arrestations à la NBA.

Les Bonanno: victimes de fuites d'informations et de scissions internes, les Bonanno ont été affaiblis à plusieurs reprises. La famille était notamment protégée par un ancien policier du comté de Nassau, Hector Rosario, qui fournissait de fausses informations au FBI.

Les Colombo: les guerres familiales et conflits internes n'ont pas épargné le clan Colombo. Moins médiatisée que les quatre autres, elle a failli tomber en 2021. Le ministère de la Justice américaine visait l'ensemble de l'administration de la famille pour racket syndical, extorsion et blanchiment.

2 Les principales activités

Après avoir perdu la main sur des secteurs comme la construction, le transport routier et maritime ou encore le commerce textile, la Cosa Nostra a dû s'adapter pour survivre. Mais les cinq gangs ont su se réinventer pour poursuivre leurs activités criminelles et développer de nouvelles stratégies.

Au fil des années et après la chute de plusieurs dirigeants des clans mafieux, les familles ont compris que la violence des meurtres et du trafic de drogue attirait l'attention des forces de l'ordre. En pivotant vers d'autres secteurs, «ils ont juste changé certaines de leurs méthodes et leurs modes opératoires», a déclaré Mike Mullahy, un enquêteur du FBI spécialisé dans la mafia.

Jeux d'argent illégaux, extorsion, blanchiment d'argent, prêt usuraire, trafic d'influence, fraude et corruptions rapportent toujours gros aux cinq familles, selon le FBI. Mais le perfectionnement et la sophistication de leurs stratégies leur permet de prospérer en coulisses, alors que les forces de l'ordre se sont réorientées vers d'autres secteurs criminels majeurs qui touchent les Etats-Unis: le terrorisme, et désormais le contrôle de l'immigration sous l'administration Trump.

3 L'opération NBA et les dernières accusations

Le FBI qualifie encore la Cosa Nostra de «menace significative» à New York, mais aussi à Philadelphie, à Détroit ou à Chicago. La justice américaine fait part de nombreuses arrestations au cours des dix dernières années.

Parmi les opérations les plus récentes, on note notamment l'affaire «Rhino Sports» qui avait fait inculper des membres des familles Lucchese pour racket, blanchiment et paris en ligne. Puis le 23 octobre 2025, une opération mène un énorme coup de filet dans les rangs de la NBA. Plus de 30 personnes sont arrêtées, dont des personnalités de la ligue de basketball, mais aussi de nombreux membres et associés des familles Bonanno, Gambino, Lucchese et Genovese pour des parties de poker truquées et paris illégaux.

4 La résilience

Malgré plus de quatre décennies d'enquêtes et de traque qui ont décimé les «big boss» des cinq familles, la Cosa Nostra poursuit sa résilience obstinée. Les milliers de condamnations et le recrutement d'une armée d'informateurs au sein du FBI ne semblent pas arrêter les plus influents criminels de New York.

«Ayant travaillé directement avec ces familles pendant 15 ans, je peux vous assurer qu'elles ne disparaissent jamais vraiment», a déclaré Seamus McElearney, un agent du FBI à la retraite cité par le «New York Times». «Elles s'adaptent et trouvent des moyens de tirer profit.» Dans l'ombre de Manhattan, la Cosa Nostra a, semble-t-il, encore de beaux jours devant elle.