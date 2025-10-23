L’enquête du FBI sur un vaste réseau de paris sportifs illégaux secoue la NBA. Après l’arrestation du meneur du Miami Heat Terry Rozier, c’est au tour de Chauncey Billups, l’entraîneur des Portland Trail Blazers, d’être interpellé, selon NBC News.

1/2 Pour l’heure, ni la NBA ni le Miami Heat n’ont commenté l’arrestation de du joueur, âgé de 30 ans. Photo: AP

Blick Sport

Coup de tonnerre aux États-Unis. Deux figures de la NBA ont été interpellées par le FBI dans le cadre d’enquêtes sur des activités de jeux d’argent illégales. Chauncey Billups, entraîneur principal des Portland Trail Blazers, a été inculpé dans une affaire de poker illégal liée à la mafia, selon des sources policières citées par ABC News. Dans une affaire distincte mais liée, Terry Rozier, meneur du Miami Heat, a été arrêté dans le cadre d’une enquête sur des paris sportifs illégaux.

Le procureur américain du district Est de New York, Joseph Nocella, Jr., tiendra une conférence de presse jeudi 23 octobre à 10 heures, aux côtés de plusieurs responsables fédéraux et locaux : Kash Patel, directeur du FBI, Christopher G. Raia, directeur adjoint du FBI à New York, Ricky J. Patel, agent spécial chargé des enquêtes de sécurité intérieure à New York, et Jessica S. Tisch, commissaire de police de la ville de New York. Ils annonceront les détails de deux actes d’accusation majeurs concernant des activités de jeux d’argent illégales.

Des paris suspects déjà remontés

Selon plusieurs médias américains, des signaux d’alerte avaient déjà été remontés aux autorités sportives au sujet de Rozier. Les bookmakers de plusieurs États avaient signalé des paris suspects concernant ses statistiques avant le match Charlotte Hornets - New Orleans Pelicans, disputé le 23 mars 2023. Une vague inhabituelle de mises sur le total de ses points, rebonds et passes décisives avait contraint les opérateurs à suspendre les paris sur le vétéran meneur. Ce soir-là, Rozier n’avait joué que dix minutes avant de quitter la rencontre, évoquant une blessure au pied.

La NBA applique une politique de tolérance zéro sur les paris impliquant ses joueurs, entraîneurs et officiels. Ces derniers mois, la ligue a multiplié les rappels à l’ordre face à la montée du jeu en ligne, craignant une atteinte directe à la crédibilité de la compétition. L’affaire Rozier pourrait devenir un cas test majeur pour la NBA et les instances fédérales américaines.