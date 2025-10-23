Dans un vaste coup de filet de la police américaine, l'entraîneur de la franchise NBA de Portland, Chauncey Billups, et un joueur du Miami Heat, Terry Rozier, ont été arrêtés jeudi pour leur implication présumée dans deux affaires de jeux d'argent illégaux.

L'entraîneur de NBA a été arrêté pour ses liens avec la mafia

L'entraîneur de NBA a été arrêté pour ses liens avec la mafia

Chauncey Billups a été arrêté. Photo: IMAGO/USA TODAY Network

AFP Agence France-Presse

Chauncey Billups (49 ans), sacré champion NBA avec les Detroit Pistons en 2004, désormais entraîneur des Trailblazers, a été arrêté – comme une trentaine de personnes – pour sa «participation présumée à un réseau national de parties de poker truquées» lié à la mafia sicilienne Cosa Nostra, a expliqué le procureur fédéral du district est de New York Joseph Nocella au cours d'une conférence de presse.

Terry Rozier (31 ans) a lui été arrêté dans un dossier de paris sportifs truqués basés sur le partage d'«informations confidentielles», décrit par le procureur fédéral comme «un des systèmes de corruption sportive les plus osés depuis que les paris sportifs en ligne ont été largement légalisés aux Etats-Unis».

Tous deux doivent se présenter à une première audience plus tard dans la journée, l'un à Portland (Oregon), l'autre à Orlando (Floride), ont indiqué les autorités américaines.

Un ancien joueur et entraîneur adjoint de NBA, Damon Jones (49 ans), est impliqué dans les deux dossiers, ont-elles précisé. Au total, «on parle de dizaines de millions de dollars» de préjudice, a souligné le patron du FBI Kash Patel.

Triche technologique

Dans la première affaire, les enquêteurs ont expliqué avoir mis au jour un système remontant à 2019 de «triche technologique pour truquer des parties de poker à travers les Etats-Unis», de la région huppée des Hamptons, près de New York, à Las Vegas, en passant par Manhattan et Miami.

Parmi leur panoplie «très sophistiquée»: lentilles et lunettes capables de lire des inscriptions invisibles à l'œil nu sur les cartes, outil à rayons X permettant de reconnaître les cartes face cachée, machines à mélanger trafiquées… «Les accusés escroquaient les victimes de dizaines ou de centaines de milliers de dollars par partie», a encore expliqué le procureur fédéral.

Dans l'affaire de paris sportifs truqués, sont concernées en particulier les performances individuelles de joueurs des Charlotte Hornets, des Portland Trailblazers, des Los Angeles Lakers et des Toronto Raptors, sur une période entre fin 2022 et début 2024, a précisé Joseph Nocella.

Une responsable de la police de New York, Jessica Tisch, a détaillé comment des paris étaient placés «sur le fait que des joueurs allaient marquer moins de points, prendre moins de rebonds, faire moins de passes décisives en utilisant des informations pas encore publiques».

Banni à vie

«Par exemple, le 23 mars 2023, Terry Rozier avait fait savoir à des proches qu'il comptait sortir tôt du match avec une blessure présumée. Avec cette information, des membres du groupe ont misé plus de 200'000 dollars sur ses statistiques. Rozier est sorti après seulement 9 minutes, et les paris ont été gagnants, générant des dizaines de milliers de dollars de bénéfice», a-t-elle décrit. La NBA a coopéré avec les enquêteurs, ont précisé les autorités américaines.

Ex-meneur de Detroit, élu meilleur joueur des finales contre les Lakers l'année du sacre des Pistons en 2004, Chauncey Billups entraîne Portland depuis 2021. Il a officié mercredi pour le premier match de la saison des Trailblazers, battus par les Minnesota Timberwolves (118-114). Il a mis un terme à sa carrière de joueur en 2014 après plus de 15 ans en NBA.

Terry Rozier évolue en NBA depuis 2015 et a joué successivement pour les Boston Celtics et les Charlotte Hornets avant le Heat. Il n'a pas joué pour le match d'ouverture de la saison de Miami mercredi (défaite 125-121 contre Orlando).

Un ancien joueur de NBA avec les Toronto Raptors, Jontay Porter, avait été banni à vie en 2024 pour avoir permis de truquer des paris sportifs. Il a plaidé coupable de conspiration en vue de commettre une fraude électronique dans le volet judiciaire de l'affaire et encourt une peine de prison.

Chauncey Billups et Terry Rozier sont «suspendus immédiatement, mis à l'écart de leur équipe et vont continuer à coopérer avec les autorités», écrit dans un bref communiqué la NBA, qui ajoute prendre «ces allégations avec le plus grand sérieux».