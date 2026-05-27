La Maison Blanche qualifie de «totale invention» un projet d'accord exposé par la télévision d'Etat iranienne
La Maison Blanche a qualifié mercredi de «totale invention» un projet d'accord exposé par la télévision d'Etat iranienne, selon lequel les Etats-Unis se seraient engagés à lever leur blocus naval.
«Cette information des médias d'Etat iraniens n'est pas vraie et le projet d'accord-cadre qu'ils ont 'publié' est une totale invention. Personne ne devrait croire un mot de ce que les médias d'Etat iraniens sortent», a répliqué l'exécutif américain via l'un de ses comptes officiels sur X, Rapid Response 47.
Source: AFP
L'armée israélienne déclare que toute la zone au sud du fleuve Zahrani est une «zone de combat»
L'armée israélienne a averti mercredi soir qu'elle considérait comme une «zone de combat» toute la zone du territoire libanais située au sud du Zahrani, fleuve s'écoulant à une quarantaine de kilomètres de la frontière entre Israël et le Liban.
Dans un message sur les réseaux sociaux semblant acter la fin du cessez-le-feu plus que précaire entre Israël et le mouvement islamiste libanais Hezbolalh, le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée israélienne a appelé tous les habitants qui se trouveraient dans cette région à évacuer vers la rive nord du Zahrani.
Source: AFP
Des frappes dans le sud du Liban, après un avertissement israélien
Des frappes israéliennes ont touché les alentours de la ville de Tyr, dans le sud du Liban, mercredi, ont rapporté les médias d'Etat et un correspondant de l'AFP, après un appel de l'armée israélienne à évacuer de larges secteurs de la ville et de ses environs.
«Des avions de guerre de l'ennemi israélien ont mené une frappe sur les abords de Tyr», a indiqué l'Agence nationale d'information, ANI, signalant également un autre raid près de la ville. Un correspondant de l'AFP à Tyr a également fait état d'au moins une frappe dans les environs de la ville.
Source: AFP
Israël appelle à l'évacuation de la ville de Tyr et de ses environs dans le sud du Liban
L'armée israélienne a appelé mercredi à l'évacuation de la ville de Tyr et ses environs dans le sud du Liban, avant des attaques prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en cours.
«Alerte urgente à l'attention des habitants de Tyr et des camps de réfugiés et quartiers voisins (...) pour votre sécurité, vous devez évacuer vos maisons immédiatement (...) au nord de la rivière Zahrani», a écrit sur son compte X Avichai Adraee, le porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe.
Source: AFP
Le but des Etats-Unis et d'Israël est toujours de renverser la République islamique, estime l'Iran
Le but des Etats-Unis et d'Israël reste de renverser et de semer la discorde au sein de la République islamique, a estimé mercredi le ministère iranien du Renseignement.
«L'ennemi poursuit désormais par d'autres moyens l'objectif de renverser et de diviser le pays, qu'il avait ouvertement déclaré au début de la guerre mais qu'il a échoué à atteindre avec une attaque militaire», est-il écrit dans ce communiqué du ministère relayé par les médias iraniens.
Ce communiqué intervient alors que des échanges diplomatiques sont en cours entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre durablement fin à la guerre, déclenchée par une offensive américano-israélienne le 28 février.
Le ministère dit avoir obtenu des renseignements selon lesquels les Etats-Unis et Israël chercheraient à «intensifier la pression économique», créer des divisions entre les différentes communautés ethniques et religieuses dans le pays, et mener des opérations de sabotage ainsi que d'autres «opérations terroristes».
Selon ce communiqué, il serait prévu dans le cadre de ces projets de faire entrer en Iran, de manière illégale et à grande échelle, des armes, munitions, et des «moyens de communication illégaux» comme les systèmes d'internet par satellite Starlink.
L'Iran, qui ne reconnaît pas Israël, l'accuse depuis longtemps de mener des opérations de sabotage contre ses installations nucléaires et d'assassiner des personnalités militaires, politiques ou scientifiques sur son territoire.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution jugent «faible» la probabilité d'une reprise de la guerre
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont estimé mercredi peu probable une reprise de la guerre avec les Etats-Unis, sur fond de tractations diplomatiques, tout en se disant prêts à faire face à une nouvelle attaque.
«La probabilité d'une guerre est faible en raison de la faiblesse de l'ennemi», a déclaré Mohammad Akbarzadeh, un haut responsable des forces navales des Gardiens, cité par l'agence de presse Tasnim. Mais «les forces armées se tiennent en alerte, leurs chargeurs pleins», a-t-il ajouté, jurant de «transformer la zone» allant de l'est à l'ouest du Golfe en «un cimetière pour les agresseurs».
Source: AFP
Pékin dit espérer la recherche d'un compromis entre Américains et Iraniens
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a réitéré l'appel de Pékin au respect du cessez-le-feu au Moyen-Orient et a exprimé l'espoir que les Etats-Unis et l'Iran recherchent un compromis, a rapporté mercredi l'agence d'Etat Chine Nouvelle.
«Nous espérons que les parties concernées resteront déterminées à rechercher un cessez-le-feu et continueront à chercher un terrain d'entente mutuelle pour que la paix revienne le plus vite possible au Moyen-Orient», a dit mardi le ministre, cité mercredi par l'agence.
La Chine s'efforce de résoudre le conflit, communiquant et se coordonnant avec les principales parties impliquées et d'autres importants partenaires régionaux et internationaux, a-t-il déclaré à des journalistes aux Nations Unies, selon Chine Nouvelle. «Nous soutenons la médiation activement menée par le Pakistan et d'autres pays, et les efforts faits par les Etats-Unis et l'Iran», a-t-il affirmé selon l'agence.
Le ministre a renouvelé l'appel de Pékin à garantir la sécurité des voies de navigation et des infrastructures énergétiques. L'Iran a accusé mardi les Etats-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu après des frappes américaines nocturnes dans le sud du pays.
Source: AFP
Le Liban affirme que les frappes israéliennes de mardi sur son territoire ont fait 31 morts
Les dernières frappes israéliennes mardi sur le sud du Liban ont fait 31 morts, a annoncé dans la soirée le gouvernement libanais, alors qu'Israël a annoncé le jour-même intensifier ses opérations contre le Hezbollah malgré la trêve en cours.
Selon un communiqué du ministère libanais de la Santé, 31 personnes, dont au moins quatre enfants et trois femmes, ont été tuées lors de ces attaques et 40 autres ont été blessées. Quatorze personnes ont été tuées à Burj al-Shamali, près de Tyr, a notamment précisé le ministère.
Source: AFP
Israël appelle à l'évacuation de près de 20 villages dans le sud du Liban
L'armée israélienne a appelé mardi à l'évacuation de près de 20 villages dans le sud du Liban, avant des attaques prévues contre le Hezbollah pro-iranien.
Porte-parole militaire arabophone, Avichay Adraee a énuméré, dans un premier communiqué diffusé sur Telegram, 14 villages, puis dans un second texte cinq autres localités, dont les résidents sont appelés à se rendre au nord du fleuve Zahrani.
Source: AFP
Israël dit avoir visé le nouveau chef de la branche armée du Hamas à Gaza
Israël a annoncé mardi avoir visé dans la bande de Gaza le nouveau chef de la branche armée du Hamas, qui avait été nommé récemment à ce poste après une frappe ayant tué son prédécesseur.
L'armée israélienne «a mené ce jour (mardi) une frappe à Gaza visant Mohammed Odeh, le nouveau dirigeant de la branche armée de l'organisation terroriste Hamas et l'un des architectes du massacre du 7 octobre», indique un communiqué conjoint du Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et du ministre de la Défense, Israël Katz, sans préciser s'il avait été tué.
«Il avait été nommé il y a environ une semaine pour remplacer Ezzedine al-Haddad, éliminé lors d'une frappe» le 15 mai, poursuit le texte.
Source: AFP
L'Iran menace de représailles après les frappes américaines
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont averti mardi les Etats-Unis qu'ils riposteraient de manière «décisive» à toute attaque violant le cessez-le-feu. Ils affirment avoir le droit «légitime» de répondre à toute «violation» du cessez-le-feu après que l'armée américaine a mené ce qu'elle a qualifié de «frappes d'autodéfense» ciblant des sites de lancement de missiles iraniens et des bateaux autour du détroit d'Ormuz.
L'escalade des hostilités après une période de calme relatif a accru l'incertitude qui plane sur les négociations en vue d'un éventuel accord de paix.
Source: CNN/NYT