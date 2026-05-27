Le but des Etats-Unis et d'Israël est toujours de renverser la République islamique, estime l'Iran

Le but des Etats-Unis et d'Israël reste de renverser et de semer la discorde au sein de la République islamique, a estimé mercredi le ministère iranien du Renseignement.

«L'ennemi poursuit désormais par d'autres moyens l'objectif de renverser et de diviser le pays, qu'il avait ouvertement déclaré au début de la guerre mais qu'il a échoué à atteindre avec une attaque militaire», est-il écrit dans ce communiqué du ministère relayé par les médias iraniens.

Ce communiqué intervient alors que des échanges diplomatiques sont en cours entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre durablement fin à la guerre, déclenchée par une offensive américano-israélienne le 28 février.

Le ministère dit avoir obtenu des renseignements selon lesquels les Etats-Unis et Israël chercheraient à «intensifier la pression économique», créer des divisions entre les différentes communautés ethniques et religieuses dans le pays, et mener des opérations de sabotage ainsi que d'autres «opérations terroristes».

Selon ce communiqué, il serait prévu dans le cadre de ces projets de faire entrer en Iran, de manière illégale et à grande échelle, des armes, munitions, et des «moyens de communication illégaux» comme les systèmes d'internet par satellite Starlink.

L'Iran, qui ne reconnaît pas Israël, l'accuse depuis longtemps de mener des opérations de sabotage contre ses installations nucléaires et d'assassiner des personnalités militaires, politiques ou scientifiques sur son territoire.

Source: AFP