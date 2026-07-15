L'Iran affirme que le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à la fin des «actes d'agression» américains

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé mercredi que le détroit stratégique d'Ormuz resterait fermé jusqu'à la fin des «actes d'agression» américains, dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat iranienne Irib.

Washington a lancé mardi une nouvelle série de frappes contre l'Iran et recommencé à bloquer ses ports. «Les opérations de représailles des combattants se poursuivront, et le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à ce que les Etats-Unis mettent fin à leurs actes d'agression», a indiqué le Corps des Gardiens de la Révolution (IRGC).

Source: AFP