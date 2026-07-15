L'Iran affirme que le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à la fin des «actes d'agression» américains
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé mercredi que le détroit stratégique d'Ormuz resterait fermé jusqu'à la fin des «actes d'agression» américains, dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat iranienne Irib.
Washington a lancé mardi une nouvelle série de frappes contre l'Iran et recommencé à bloquer ses ports. «Les opérations de représailles des combattants se poursuivront, et le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à ce que les Etats-Unis mettent fin à leurs actes d'agression», a indiqué le Corps des Gardiens de la Révolution (IRGC).
Source: AFP
Les Gardiens iraniens disent avoir visé les installations de la Cinquième flotte navale américaine à Bahreïn
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé mercredi avoir visé des installations de la marine américaine à Bahreïn, a rapporté la télévision d'Etat après l'annonce de frappes américaines en Iran.
L'armée idéologique de la République islamique affirme avoir frappé des entrepôts d'équipement militaire, des sites de stockage de carburant ou encore un centre de commandement de la Cinquième flotte des Etats-Unis, selon un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.
Source: AFP
Les forces iraniennes disent avoir attaqué des cibles américaines en Jordanie et au Koweït
Les forces iraniennes ont affirmé mercredi matin avoir frappé des sites américains au Koweït ainsi qu'en Jordanie, selon la télévision d'Etat, après que les Etats-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre l'Iran.
En Jordanie, l'armée iranienne a mobilisé des drones contre des hangars utilisés par les forces américaines sur la base Al-Azraq, et contre une installation abritant des chasseurs F-18, selon un communiqué diffusé par la télévision d'Etat. Quant au Koweït, les Gardiens de la Révolution y ont frappé le centre logistique de Mina Abdullah utilisé par l'armée américaine, affirme un autre communiqué.
Source: AFP
Le Koweït confronté à des attaques hostiles de drones
L'armée koweïtienne a dit faire face à des «attaques hostiles de drones» iraniens dans la nuit de mardi à mercredi, après que les Etats-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre l'Iran.
«Tout bruit d'explosion entendu résulte de l'interception de ces engins hostiles par les systèmes de défense aérienne», a précisé l'état-major de l'armée sur X. Les sirènes d'alerte aérienne ont par ailleurs retenti à Bahreïn, selon le ministère de l'Intérieur.
Source: AFP
Les sirènes d'alerte aérienne activées à Bahreïn
Les sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées à Bahreïn dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé le ministère de l'Intérieur, alors que les Etats-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre l'Iran mardi.
«La sirène a retenti. Les citoyens et les résidents sont invités à rester calmes et à se rendre dans le lieu sûr le plus proche», a indiqué le ministère sur X.
Source: AFP
Trump menace de frapper des centrales électriques en Iran
Donald Trump a affirmé mardi sur Fox News qu'il frapperait des centrales électriques et des ponts en Iran la semaine prochaine si aucun accord n'était conclu avec Téhéran. «Ca va vraiment mal tourner pour eux car la semaine prochaine ce sera le tour des centrales électriques. La semaine prochaine ce sera au tour des ponts», à moins que les Iraniens ne «s'assoient à la table des négociations», a déclaré le président américain.
Interrogé sur combien de temps les frappes américaines allaient durer, Donald Trump a répondu: «Elles se poursuivront jusqu'à ce que je dise que cela suffit». Les Etats-Unis ont lancé mardi soir de nouvelles frappes contre l'Iran et recommencé à bloquer ses ports, Donald Trump renonçant en revanche à taxer les navires franchissant le détroit d'Ormuz, au coeur de la guerre.
La reprise de ce blocus maritime à 20H00 GMT ainsi que des bombardements, d'une ampleur inédite depuis le cessez-le-feu d'avril, minent les efforts diplomatiques pour rendre durable le protocole d'accord signé le 17 juin.
Source: AFP
L'armée américaine annonce avoir lancé une nouvelle salve de frappes contre l'Iran
L'armée américaine, qui s'apprête à reprendre son blocus des ports iraniens, a annoncé mardi avoir lancé une nouvelle série de frappes contre l'Iran afin de l'empêcher d'attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz.
Les frappes ont repris à 15H00 heure de Washington (19H00 GMT), selon un message sur X du Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
Source: AFP
L'Iran accuse les Etats-Unis d'avoir «démantelé» le protocole d'accord
L'Iran a accusé mardi soir les Etats-Unis d'avoir «démantelé» le protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre, estimant que leur décision de rétablir un blocus des ports iraniens constituait une violation de leurs engagements.
«Avec l'annonce faite du rétablissement du blocus maritime de l'Iran, qu'ont fait les Etats-Unis de tous leurs engagements dans le cadre du protocole d'Islamabad? Ils les ont abandonnés; d'une certaine manière, ils ont démantelé le protocole», a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, à la télévision d'Etat.
Source: AFP
Les dernières attaques de bateaux ont fait au moins deux morts selon l'OMI
Le bilan des frappes contre des navires commerciaux depuis lundi soir dans le détroit d'Ormuz est d'au moins deux morts et plusieurs blessés, s'est émue mardi l'Organisation maritime internationale (OMI), alors que l'Iran a été accusé d'avoir touché deux navires dans les eaux omanaises.
«Nous sommes profondément préoccupés par les dernières attaques contre la navigation dans et autour du détroit d'Ormuz (...), qui ont coûté la vie à au moins deux marins et en ont blessé plusieurs autres», a écrit l'OMI dans un communiqué. L'Inde avait déploré plus tôt la mort d'un de ses ressortissants.
Source: AFP
Les sirènes d'alerte aérienne activées à Bahreïn
Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a annoncé mardi l'activation des sirènes d'alerte, alors que Manama faisait état de plusieurs attaques aériennes de l'Iran.
«Les sirènes d'alerte ont été déclenchées. Nous demandons aux citoyens et aux résidents de rester calmes et de se diriger vers l'endroit sûr le plus proche», a indiqué le ministère dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Les Houthis affirment avoir abattu un drone de reconnaissance saoudien
Les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, ont affirmé mardi avoir abattu un drone de reconnaissance saoudien, au lendemain des premières attaques réciproques entre les deux camps après des années de trêve au Yémen.
Les rebelles «ont réussi à abattre un appareil de reconnaissance ennemi saoudien de type Wing Loong II alors qu'il menait des missions hostiles à l'aube, ce jour» dans le centre du pays, a déclaré le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, dans un communiqué.
Source: AFP