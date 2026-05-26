Trump va réunir son gouvernement à Camp David pour parler de l'Iran

Donald Trump va réunir mercredi son gouvernement à Camp David, une résidence militaire isolée à l'ouest de Washington, a indiqué à l'AFP un responsable de la Maison Blanche, au moment où les tractations avec l'Iran ne semblent pas produire les effets escomptés.

Le président américain a assuré samedi qu'un accord avec Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient était proche mais les récents développements ont porté un coup à ces apparents progrès. L'Iran a accusé mardi les Etats-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu après des frappes américaines nocturnes dans le sud du pays, alors que les armes s'étaient quasiment tues depuis le 8 avril et le début d'une trêve.

Selon le quotidien «New York Post», la réunion du gouvernement doit être principalement consacrée à l'Iran mais l'économie sera également au menu. Contrairement à d'autres présidents américains, le locataire actuel de la Maison Blanche a très peu utilisé Camp David.

Située dans les montagnes du Maryland, à 100 km de Washington, cette résidence très sécurisée a été le théâtre de négociations et de sommets importants, comme l'accord en 1978 entre Israël et l'Egypte qui a mené à la paix entre les deux pays ennemis l'année suivante. Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, Donald Trump ne s'y est rendu qu'une seule fois, en juin de cette même année.

Source: AFP