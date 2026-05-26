L'Iran menace de représailles après les frappes américaines
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont averti mardi les Etats-Unis qu'ils riposteraient de manière «décisive» à toute attaque violant le cessez-le-feu. Ils affirment avoir le droit «légitime» de répondre à toute «violation» du cessez-le-feu après que l'armée américaine a mené ce qu'elle a qualifié de «frappes d'autodéfense» ciblant des sites de lancement de missiles iraniens et des bateaux autour du détroit d'Ormuz.
L'escalade des hostilités après une période de calme relatif a accru l'incertitude qui plane sur les négociations en vue d'un éventuel accord de paix.
Source: CNN/NYT
Trump va réunir son gouvernement à Camp David pour parler de l'Iran
Donald Trump va réunir mercredi son gouvernement à Camp David, une résidence militaire isolée à l'ouest de Washington, a indiqué à l'AFP un responsable de la Maison Blanche, au moment où les tractations avec l'Iran ne semblent pas produire les effets escomptés.
Le président américain a assuré samedi qu'un accord avec Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient était proche mais les récents développements ont porté un coup à ces apparents progrès. L'Iran a accusé mardi les Etats-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu après des frappes américaines nocturnes dans le sud du pays, alors que les armes s'étaient quasiment tues depuis le 8 avril et le début d'une trêve.
Selon le quotidien «New York Post», la réunion du gouvernement doit être principalement consacrée à l'Iran mais l'économie sera également au menu. Contrairement à d'autres présidents américains, le locataire actuel de la Maison Blanche a très peu utilisé Camp David.
Située dans les montagnes du Maryland, à 100 km de Washington, cette résidence très sécurisée a été le théâtre de négociations et de sommets importants, comme l'accord en 1978 entre Israël et l'Egypte qui a mené à la paix entre les deux pays ennemis l'année suivante. Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, Donald Trump ne s'y est rendu qu'une seule fois, en juin de cette même année.
Source: AFP
Internet «partiellement» de retour en Iran après trois mois
Les autorités iraniennes ont rétabli «partiellement» l'accès à internet après une coupure de près de trois mois en raison de la guerre, déclenchée le 28 février par l'attaque israélo-américaine, a indiqué mardi l'ONG de surveillance de la cybersécurité NetBlocks.
«Les données en temps réel montrent un rétablissement partiel de la connectivité d'internet en Iran (...) après 2093 heures d'isolement quasi total des réseaux internationaux», a indiqué sur X NetBlocks, en disant qu'il n'était «pas clair» si cela signifiait la fin de la «plus longue coupure nationale d'internet».
«La première étape vers un accès libre et régulé au cyberespace a été franchie», a déclaré le vice-président Mohammad Reza Aref dans un message publié sur X, ajoutant qu'avec cette mesure, les demandes des Iraniens «seront satisfaites».
Source: AFP
L'Iran accuse les Etats-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu
Le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé mardi les Etats-Unis d'avoir violé le fragile cessez-le-feu dans le sud du pays, une déclaration qui intervient après l'annonce de frappes américaines.
«L'armée terroriste américaine, poursuivant ses actions illégales et injustifiées depuis le cessez-le-feu (...), a commis au cours des dernières 48 heures une violation flagrante du cessez-le-feu dans la région d'Hormozgan», a déclaré le ministère dans un communiqué, sans préciser la nature des faits.
Le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) avait annoncé plus tôt avoir frappé dans la nuit des sites de lancement de missiles dans le sud de l'Iran, tandis que les Gardiens de la Révolution iraniens ont dit avoir abattu un drone américain et tiré sur des avions tentant de pénétrer dans l'espace aérien du pays.
Source: AFP
Un pétrolier touché par une explosion au large d'Oman
Une explosion près de la ligne de flottaison a endommagé un pétrolier au large d'Oman, a indiqué mardi l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, les tensions restant vives autour du stratégique détroit d'Ormuz.
«L'équipage et le navire sont en sécurité, bien que le capitaine signale qu'une certaine quantité de fioul de soute s'est déversée dans la mer», a écrit l'agence sur X.
L'incident, survenu dans le golfe d'Oman à environ 60 milles nautiques à l'est de Mascate, a été présenté comme une «explosion externe», sans précisions sur son origine.
Le détroit est au coeur du conflit déclenché le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran, avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran le 8 avril.
L'Iran a posé des mines dans le cadre de sa campagne visant à étendre son contrôle sur cette voie maritime, par laquelle transite normalement un cinquième des exportations mondiales d'hydrocarbures.
Source: AFP
L'Iran aurait abattu un drone américain ayant violé son espace aérien
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé mardi avoir abattu un drone américain et tiré sur d'autres aéronefs qui entraient dans l'espace aérien du pays.
Des appareils américains «sont entrés dans l'espace aérien iranien dans la région du Golfe Persique, et des unités de la défense aérienne du corps des Gardiens de la Révolution islamique ont identifié et abattu un drone MQ-9», ont indiqué ces derniers dans un communiqué publié sur leur site Sepah News.
La défense aérienne a également «tiré sur un drone RQ-4 et un avion de chasse F-35», ont-ils ajouté, sans préciser la date de ces incidents.
Source: AFP
L'Iran l'affirme: les pays du Golfe «ne serviront plus de bouclier aux bases américaines»
Les bases américaines ne sont désormais plus protégées par les pays du Golfe, a estimé mardi le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, dans une déclaration écrite diffusée par la télévision d'Etat.
«Il est certain qu'il n'y aura pas de retour en arrière et que les nations et territoires de la région ne serviront plus de boucliers aux bases américaines», a déclaré Mojtaba Khamenei, qui n'est pas apparu en public depuis sa prise de fonction début mars.
Les Etats-Unis perdent de l'influence dans la région, «s'éloignant chaque jour davantage de leur ancien statut», a-t-il ajouté dans ce message publié à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha.
Source: AFP
Marco Rubio déclare que le détroit d'Ormuz rouvrira «d'une manière ou d'une autre»
Le chef de la diplomatie américaine a soutenu mardi que le détroit d'Ormuz rouvrirait «d'une manière ou d'une autre», après l'annonce de frappes américaines menées dans le sud de l'Iran qui ont jeté le doute quant à la possibilité d'un accord de paix.
«Les détroits doivent être ouverts. Ils vont être ouverts d'une manière ou d'une autre», a lancé Marco Rubio à des journalistes à Jaipur, en Inde, où il effectue un déplacement. «Ce qui se passe là-bas est illégal, c'est illégal, c'est insoutenable pour le monde entier, c'est inacceptable», a ajouté le secrétaire d'Etat.
Source: AFP
Marco Rubio affirme qu'un accord avec l'Iran reste possible ces prochains jours, malgré les dernières frappes américaines
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a annoncé mardi qu'un accord avec l'Iran était toujours possible, malgré les dernières frappes américaines contre des sites de missiles dans le sud du pays.
«Il y a eu quelques discussions au Qatar aujourd'hui, donc nous verrons si nous pouvons faire des progrès. Je pense que les discussions tournent beaucoup autour de la formulation précise du texte initial, cela prendra donc quelques jours», a déclaré Marco Rubio à des journalistes à Jaipur, lors d'une visite officielle en Inde.
«Le président a exprimé sa volonté de parvenir (à un accord, ndlr). Soit il conclura un accord, soit il n'y aura aucun accord», a ajouté le secrétaire d'Etat.
Source: AFP
Le baril de WTI en baisse de plus de 5% malgré de nouvelles frappes américaines en Iran
Le prix du West Texas Intermediate (WTI), référence américaine du pétrole brut, est en baisse de plus de 5% mardi à Tokyo malgré l'annonce par l'armée américaine de frappes dans le sud de l'Iran. Vers 00H30 GMT, le WTI cédait 5,46% à 91,33 dollars le baril et ce quelques minutes après l'annonce américaine.
Les Etats-Unis ont expliqué que ces frappes visaient des sites de lancement de missiles et des navires qui tentaient de placer des mines, malgré le cessez-le-feu en vigueur dans la guerre opposant les deux pays. En revanche, le Brent de la mer du Nord, référence internationale, gagnait 1,6% à 97,68 dollars le baril.
Les cours du pétrole étaient passés sous la barre des 100 dollars le baril lundi et les marchés boursiers ont progressé, les investisseurs relevant leurs anticipations d'une réouverture du détroit d'Ormuz après des signes indiquant que Washington et Téhéran se rapprochaient d'un accord.
Les acteurs qui interviennent sur le marché du pétrole voulaient croire à un accord, qui permettrait d'envisager le retour à la normale dans le détroit d'Ormuz, par où transite habituellement 20% de l'offre de pétrole mondiale. L'attaque américaine a lieu alors que de hauts négociateurs iraniens se sont rendus lundi à Doha pour des pourparlers visant à mettre fin à la guerre.
Source: AFP
L'armée américaine annonce avoir frappé des sites de lancement de missiles en Iran
Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir frappé des sites de missiles dans le sud de l'Iran, malgré les apparents progrès des négociations pour arriver à un règlement de la guerre au Moyen-Orient.
Après des semaines de blocages et de menaces, aussi bien Washington que Téhéran ont fait état d'avancées ces derniers jours dans les discussions. Donald Trump avait même présenté un temps présenté comme imminente l'annonce d'un compromis pendant le long week-end de Memorial Day, qu'il a décidé de passer à la Maison Blanche, tandis que la presse américaine et les médias iraniens distillaient les détails d'un futur plan de sortie du conflit.
Mais les espoirs de paix ont été douchés lundi, d'une part par l'annonce du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'une intensification de l'offensive menée par son armée au Liban, puis par une attaque contre l'Iran.
«Les forces américaines ont mené aujourd'hui des frappes de légitime défense dans le sud de l'Iran afin de protéger nos troupes contre les menaces posées par les forces iraniennes. Les cibles comprenaient des sites de lancement de missiles et des embarcations iraniennes qui tentaient de poser des mines», a déclaré le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) dans un communiqué.
Source: AFP