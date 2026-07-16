L'Iran dit avoir attaqué des cibles américaines au Koweït et à Bahreïn avec des drones

L'armée iranienne a annoncé jeudi avoir attaqué à l'aide de drones des bases et des installations militaires américaines au Koweït et à Bahreïn, après que les Etats-Unis ont mené de nouvelles frappes contre l'Iran.

Les forces iraniennes ont visé «des systèmes de radar, un système de défense antiaérienne Patriot et des sites de stockage de carburant» sur la base aérienne Ali al-Salem située au Koweït, ainsi que des installations militaires américaines sur la base aérienne de Cheikh Isa à Bahreïn, a rapporté la télévision d'Etat iranienne.

Source: AFP