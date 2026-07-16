L'Iran dit avoir attaqué des cibles américaines au Koweït et à Bahreïn avec des drones
L'armée iranienne a annoncé jeudi avoir attaqué à l'aide de drones des bases et des installations militaires américaines au Koweït et à Bahreïn, après que les Etats-Unis ont mené de nouvelles frappes contre l'Iran.
Les forces iraniennes ont visé «des systèmes de radar, un système de défense antiaérienne Patriot et des sites de stockage de carburant» sur la base aérienne Ali al-Salem située au Koweït, ainsi que des installations militaires américaines sur la base aérienne de Cheikh Isa à Bahreïn, a rapporté la télévision d'Etat iranienne.
Source: AFP
L'Iran expose une immense affiche de Donald Trump gisant dans un cercueil
A Téhéran, une immense affiche représente désormais le président américain Donald Trump allongé dans un cercueil. Sous cette image, exposée sur la place de la Révolution islamique, au centre de la capitale iranienne, figurent plusieurs slogans anti-Trump en persan ainsi qu'un message en anglais: «Nous tuerons Trump».
Cette nouvelle provocation intervient après plusieurs appels lancés en Iran à l'assassinat du président américain. Durant la semaine de deuil national organisée après l'assassinat du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, d'autres affiches proclamaient déjà: «Il y aura du sang».
L'Iran menace de réduire à néant des infrastructures du Moyen-Orient si les siennes sont attaquées
L'état-major iranien a prévenu jeudi que l'Iran réduirait à néant des infrastructures du Moyen-Orient si les siennes sont attaquées, après des menaces de Donald Trump de viser des ponts et des centrales électriques.
«Toutes les infrastructures de la région seront écrasées sous les coups d'acier des puissantes forces armées de la République islamique d'Iran, à tel point qu'il n'en restera aucune trace, comme si elles n'avaient jamais existé», a affirmé le commandement interarmées iranien dans un communiqué réagissant aux menaces proférées par le président américain.
Donald Trump a affirmé mardi sur la chaîne Fox News qu'il frapperait des centrales électriques et des ponts en Iran la semaine prochaine, à moins que les Iraniens ne «s'assoient à la table des négociations».
Source: AFP
Israël confirme au Pentagone vouloir rester dans des «zones de sécurité» au Liban, en Syrie et à Gaza
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a exprimé dans la nuit de jeudi à vendredi à son homologue américain Pete Hegseth la «détermination d'Israël» à maintenir ses forces déployées dans des «zones de sécurité» établies au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza.
Dans un communiqué, le bureau de Israël Katz a indiqué que les deux hommes avaient eu un entretien dans la nuit, au cours duquel le ministre «a souligné la détermination d'Israël à rester dans les zones de sécurité en Syrie, à Gaza et au Liban afin de protéger les frontières d'Israël et les communautés situées près de la frontière contre les menaces que représentent les forces jihadistes».
Source: AFP
L'armée jordanienne dit avoir abattu huit missiles iraniens, pas de victime
L'armée de Jordanie a annoncé jeudi dans un communiqué avoir intercepté huit missiles iraniens visant son territoire et qui n'ont pas fait de victime ni de dégât.
Un peu plus tôt jeudi, l'armée iranienne avait indiqué avoir ciblé des installations militaires américaines en Jordanie, selon la télévision d'Etat iranienne, après que les Etats-Unis ont mené de nouvelles frappes en Iran.
Source: AFP
Le Premier ministre irakien condamne une «attaque de drone» au-dessus d'Erbil
Le Premier ministre irakien Ali al-Zaïdi a condamné une «attaque de drones» qui a violé l'espace aérien d'Erbil, dans la région du Kurdistan (nord), a indiqué jeudi son cabinet, après que plusieurs drones ont été abattus.
«Nous avons donné pour instruction aux agences de sécurité compétentes (...) en coordination avec les forces de sécurité de la région, de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de telles attaques ne se reproduisent et pour contrecarrer toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité de notre noble société irakienne, où que se trouvent les auteurs», a-t-il déclaré, sans préciser l'origine de ces drones.
Source: AFP
L'armée iranienne annonce avoir visé en Jordanie des installations militaires américaines
L'armée iranienne a annoncé jeudi matin avoir ciblé des installations militaires américaines en Jordanie au moyen de drones, selon la télévision d'Etat, après que les Etats-Unis ont mené de nouvelles frappes en Iran.
Les forces armées iraniennes ont visé un radar, «des systèmes de communication et des installations de stockage de carburant de l'armée américaine sur la base aérienne Al-Azraq en Jordanie, à l'aide de drones d'attaque», indique un communiqué relayé par la télévision d'Etat.
Source: AFP
Le système de défense antiaérienne activé à Téhéran, explosions dans le nord et l'ouest de l'Iran
Le système de défense antiaérienne a été activé jeudi à Téhéran et des explosions ont été entendues dans le nord et l'ouest de l'Iran, ont annoncé des médias d'Etat.
«Le son signalant l'activation des systèmes de défense a été entendu dans plusieurs parties de Téhéran, dont l'ouest et l'est» de la capitale iranienne, a rapporté l'agence de presse gouvernementale Irna, qui précise qu'aucune victime à ce stade n'a été recensée.
Des explosions ont par ailleurs été entendues dans la province de Lorestan (ouest) et à Semna (nord), selon les agences iraniennes Irna et Mehr.
Source: AFP
L'armée américaine annonce avoir tiré sur un navire qui tentait de forcer le blocus
Un avion militaire américain a tiré sur un pétrolier vide qui tentait de forcer le blocus des ports iraniens mercredi, a annoncé l'armée américaine. L'appareil a «neutralisé» le navire après avoir tiré des missiles sur sa cheminée, a indiqué le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) dans un message sur X.
«Le navire ne fait désormais plus route vers l'Iran», a précisé le Centcom, identifiant le pétrolier comme le M/T Belma, battant pavillon de Curaçao. C'est la première fois que les Etats-Unis tirent sur un navire pour l'arrêter depuis le rétablissement du blocus des ports iraniens mardi.
Le Centcom a également indiqué avoir «redirigé deux navires commerciaux coopératifs» au cours des premières 24 heures du blocus. Les forces américaines avaient déjà imposé un blocus des ports iraniens du 13 avril au 18 juin, période durant laquelle elles ont neutralisé neuf navires et en ont redirigé plus de 140, selon l'armée.
Source: AFP
Le Koweït dit répondre à «des attaques hostiles de drones» iraniens, sirènes à Bahreïn
L'armée du Koweït a indiqué dans la nuit de mercredi à jeudi répondre à «des attaques hostiles de drones» iraniens, alors que les sirènes d'alerte aérienne ont retenti à Bahreïn, après de nouvelles frappes des Etats-Unis contre l'Iran.
Dans un communiqué publié sur X, l'état-major du Koweït a affirmé que l'armée «ripostait aux attaques de drones hostiles à la suite de l'agression infâme de l'Iran» et a précisé que les bruits d'explosions étaient le résultat d'interceptions aériennes. Les sirènes d'alerte aérienne ont également été déclenchées à Bahreïn, selon le ministère de l'Intérieur du pays.
Source: AFP
L'armée américaine dit avoir lancé une nouvelle vague de frappes contre l'Iran
L'armée américaine a annoncé mercredi avoir lancé une nouvelle salve de frappes contre l'Iran, la deuxième de la journée.
«Les frappes visent des capacités militaires iraniennes utilisées pour menacer les navires transitant librement par le détroit d'Ormuz», a précisé le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.
Source: AFP
Des explosions ont été entendues près du consulat des Etats-Unis à Erbil au Kurdistan irakien
Plusieurs explosions ont été entendues mercredi près du consulat des Etats-Unis à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, ont rapporté des journalistes de l'AFP.
De même source, la défense anti-aérienne a été activée près du consulat, qui a été fréquemment la cible d'attaques de drones et de roquettes depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP