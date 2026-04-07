Kate Jackson, Jaclyn Smith et Cheryl Ladd ont célébré ensemble les 50 ans de «Drôles de dames». Cette série culte des années 1970 a marqué l'histoire de la télévision.

Les stars de «Drôles de dames» ont fêté ensemble les 50 ans de la série

Les stars de «Drôles de dames» ont fêté ensemble les 50 ans de la série

AFP Agence France-Presse

Les actrices Kate Jackson, Jaclyn Smith et Cheryl Ladd ont participé lundi au PaleyFest de Los Angeles pour fêter les 50 ans de «Drôles de dames», la série légendaire qui les a rendues célèbres dans les années 1970. Diffusée pendant cinq saisons entre 1976 et 1981, cette série est devenue un phénomène culturel ayant marqué la télévision de l'époque.

«Drôles de dames» suivait un trio de femmes ayant quitté la routine de leur emploi dans la police de Los Angeles pour devenir détectives privées au service d'un mystérieux patron nommé Charlie Townsend. La série mettait en scène des «femmes qui s'affirmaient», a rappelé Jaclyn Smith à l'AFP sur le tapis rouge déroulé pour ces retrouvailles très attendues au mythique Dolby Theatre de Hollywood.

«Ce fut révolutionnaire, cela a changé la donne pour les femmes», a-t-elle ajouté. «Nous courions après le danger», a souligné la comédienne de 80 ans. «Nous n'étions pas des femmes en détresse, nous n'étions pas une épouse, une infirmière, une secrétaire, une petite amie. Nous étions ces femmes fortes capables de terrasser un homme de 90 kilos».

Solidarité entre dames

Pour elle, une partie de l'héritage de la série tient aussi au fait qu'elle a mis en avant la force de la solidarité entre femmes. «Et c'est ce qui la rendait si belle.»

Kate Jackson, 77 ans, a déclaré n'avoir «jamais douté» du potentiel de la série ni du fait qu'elle deviendrait un succès d'une ampleur suffisante pour captiver le public un demi-siècle plus tard. «Elle était unique, elle était inhabituelle, et toutes les trois, nous avions une alchimie (...) nous sommes toujours des soeurs aujourd'hui», a confié l'artiste, qui s'est également entretenue avec l'AFP.

Bien que la distribution de «Drôles de dames» ait changé à plusieurs reprises, Jaclyn Smith, Kate Jackson et Cheryl Ladd, qui a remplacé Farrah Fawcett et sa crinière de lion après la première saison, ont formé le trio le plus durable de la série. Farrah Fawcett, décédée en 2009, est revenue comme «guest star» dans quelques épisodes.

Ribambelle de stars

Le PaleyFest, organisé par le Paley Center for Media, célèbre le meilleur de la télévision américaine. Outre l'anniversaire de «Drôles de dames», l'édition de cette année propose des présentations et des tables rondes avec les stars des succès d'Apple TV «Pluribus», «Shrinking» et «Your Friends & Neighbors».

Le festival programme également des tables rondes avec les interprètes et créateurs de «Nobody Wants This» et «Emily in Paris» de Netflix, de «The Pitt «, le drame médical de HBO Max, ainsi qu'un coup d'oeil sur le retour de la comédie «Scrubs», diffusée sur ABC.