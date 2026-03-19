La star américaine Val Kilmer, décédée en avril 2025, pourrait revenir au cinéma grâce à l'IA. Sa famille a autorisé l'utilisation de son image pour le film «As Deep as the Grave» de Coerte Voorhees.

AFP Agence France-Presse

La défunte star américaine de cinéma Val Kilmer pourrait bientôt de nouveau «jouer» sur grand écran. Sa famille a donné l'autorisatione à un réalisateur d'utiliser des outils d'IA pour recréer son image dans un prochain film, ont rapporté mercredi plusieurs médias.

Le réalisateur Coerte Voorhees avait choisi Kilmer, décédé en avril dernier à 65 ans d'une pneumonie après des années de lutte contre un cancer de la gorge, pour son film «As Deep as the Grave», consacré à l'archéologue Ann Morris, co-découvreuse de la civilisation des Anasazis, les ancêtres des actuelles tribus indiennes qui vivent dans les pueblos du sud-ouest des Etats-Unis. Val Kilmer devait interpréter un prêtre catholique nommé Fintan.

«C'était l'acteur que je voulais pour ce rôle», a déclaré Voorhees au magazine spécialisé Variety. «Cela faisait appel à son héritage amérindien, ainsi qu'à ses liens et à son amour pour le sud-ouest» des Etats-Unis, a-t-il dit. L'acteur était prêt à tourner, a assuré le cinéaste mais «il n'a pas pu le faire» car «il traversait simplement une période vraiment, vraiment difficile sur le plan médical».

Salué aux Oscars

Le réalisateur a précisé que la famille de Kilmer avait fourni des images vidéo du comédien, connu pour conserver un vaste archivage de séquences de différents moments de sa vie, qui serviront à construire l'acteur virtuel généré par IA. Le projet sera probablement accueilli avec circonspection par nombre de professionnels à Hollywood, où acteurs, scénaristes et autres craignent que l'IA ne remplace toute une série de métiers.

L'IA avait déjà été utilisée avec Kilmer pour parer à ses difficultés d'élocution liées au cancer dans le film «Top Gun: Maverick» en 2022 où il interprétait le personnage d'Iceman, un pilote casse-cou et sadique face à Tom Cruise. Val Kilmer, qui a alterné superproductions et films indépendants, faisait partie des acteurs disparus salués lors de la séquence In Memoriam de la cérémonie des Oscars dimanche.