DE
FR

Avec l'accord de sa famille
Un réalisateur veut ressusciter l'acteur décédé Val Kilmer grâce à l'IA

La star américaine Val Kilmer, décédée en avril 2025, pourrait revenir au cinéma grâce à l'IA. Sa famille a autorisé l'utilisation de son image pour le film «As Deep as the Grave» de Coerte Voorhees.
Publié: il y a 36 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La défunte star américaine de cinéma Val Kilmer pourrait bientôt de nouveau «jouer» sur grand écran. Sa famille a donné l'autorisatione à un réalisateur d'utiliser des outils d'IA pour recréer son image dans un prochain film, ont rapporté mercredi plusieurs médias.

A lire aussi
L'acteur américain Val Kilmer, star de «Top Gun», est mort
Il avait 65 ans
L'acteur américain Val Kilmer, star de «Top Gun», est mort
Les gagnants, les perdants, les surprises: les temps forts de la cérémonie des Oscars 2026
Coup dur pour Chalamet
Triomphes, flops et surprises: retour sur la cérémonie des Oscars 2026

Le réalisateur Coerte Voorhees avait choisi Kilmer, décédé en avril dernier à 65 ans d'une pneumonie après des années de lutte contre un cancer de la gorge, pour son film «As Deep as the Grave», consacré à l'archéologue Ann Morris, co-découvreuse de la civilisation des Anasazis, les ancêtres des actuelles tribus indiennes qui vivent dans les pueblos du sud-ouest des Etats-Unis. Val Kilmer devait interpréter un prêtre catholique nommé Fintan.

«C'était l'acteur que je voulais pour ce rôle», a déclaré Voorhees au magazine spécialisé Variety. «Cela faisait appel à son héritage amérindien, ainsi qu'à ses liens et à son amour pour le sud-ouest» des Etats-Unis, a-t-il dit. L'acteur était prêt à tourner, a assuré le cinéaste mais «il n'a pas pu le faire» car «il traversait simplement une période vraiment, vraiment difficile sur le plan médical».

Salué aux Oscars

Le réalisateur a précisé que la famille de Kilmer avait fourni des images vidéo du comédien, connu pour conserver un vaste archivage de séquences de différents moments de sa vie, qui serviront à construire l'acteur virtuel généré par IA. Le projet sera probablement accueilli avec circonspection par nombre de professionnels à Hollywood, où acteurs, scénaristes et autres craignent que l'IA ne remplace toute une série de métiers.

L'IA avait déjà été utilisée avec Kilmer pour parer à ses difficultés d'élocution liées au cancer dans le film «Top Gun: Maverick» en 2022 où il interprétait le personnage d'Iceman, un pilote casse-cou et sadique face à Tom Cruise. Val Kilmer, qui a alterné superproductions et films indépendants, faisait partie des acteurs disparus salués lors de la séquence In Memoriam de la cérémonie des Oscars dimanche.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Présenté par
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Les petits parmi les grands
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Présenté par
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Griller en Suisse
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Présenté par
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Lara Stalder, star du hockey sur glace, revient sur les coups du sort qui ont jalonné sa carrière
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Présenté per
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Café ou fortune ?
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Articles les plus lus
    Articles les plus lus