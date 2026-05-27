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«Leurs bouches sont énormes!»
Le ministre américain de la santé Kennedy JR se fait mordre par des serpents en Floride

Robert F. Kennedy Jr. a publié une vidéo où il attrape deux couleuvres noires en Floride. Mordu à plusieurs reprises, le ministre américain de la Santé a déclenché moqueries et admiration.
Publié: il y a 43 minutes
Le ministre américain de la Santé Robert F. Kennedy Jr. a publié une vidéo dans laquelle il attrape deux couleuvres.
Photo: Instagram / robertfkennedyjr
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

Le ministre américain de la Santé Robert F. Kennedy Jr. est habitué aux scandales. Connu pour ses positions vaccinosceptiques, il tente de remodeler la politique vaccinale américaine et de renforcer son influence sur le département de la Santé, qu'il dirige depuis le début du second mandat de Donald Trump. Il a notamment nourri la polémique en évoquant un lien entre la vaccination et l'autisme, malgré le consensus scientifique qui démontre clairement le contraire. 

Ce mardi 26 mai, Robert F. Kennedy Jr. a publié une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux. On l'y voit attraper deux couleuvres noires, des «black racers», sur la terrasse de Mehmet Oz, à Palm Beach, en Floride. Le ministre se fait mordre à plusieurs reprises par les reptiles, tout en assurant qu’ils ne sont pas dangereux

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Ces images ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. D'un côté, certains partisans ont salué une attitude de «vrai homme» ou repris des slogans comme «Make America Masculine Again» («Rendre à l'Amérique sa masculinité»). De l'autre, de nombreux internautes ont critiqué ou moqué la scène.

Les couleuvres noires de Floride ne sont pas venimeuses. Elles ne sont pas considérées comme dangereuses pour les humains ou les animaux domestiques, mais elles peuvent mordre pour se défendre lorsqu'elles sont manipulées ou menacées. 

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