DE
FR

Un drame ayant fait 67 morts
Washington reconnait sa responsabilité dans le crash mortel du 29 janvier

Les USA reconnaissent leur responsabilité dans la collision d’un avion et d’un hélicoptère à Washington en janvier, qui a tué 67 personnes. Pilotes militaires et contrôleurs aériens ont manqué à leur devoir de vigilance.
Publié: 04:29 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
Les Etats-Unis reconnaissent leur responsabilité dans la collision mortelle d’un avion et d’un hélicoptère à Washington.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le gouvernement américain a admis sa responsabilité dans la collision meurtrière d'un avion de ligne et d'un hélicoptère militaire à Washington en janvier, évoquant des manquements de la part des pilotes de l'armée et des contrôleurs aériens, selon un document judiciaire publié mercredi. Le document de 209 pages, consulté par l'AFP, a été déposé par le ministre de la Justice dans le cadre de la procédure au civil engagée par la famille de l'une des victimes.

«Les Etats-Unis reconnaissent qu'ils avaient un devoir de protection envers les plaignants, qu'ils ont manqué, causant ainsi par la suite l'accident tragique», indique-t-il. La collision, qui a fait 67 morts au total, s'est produite le 29 janvier à proximité de l'aéroport Ronald-Reagan de la capitale américaine entre un hélicoptère militaire Sikorsky Black Hawk – qui effectuait un vol d'entraînement – et un Bombardier CRJ700 exploité par une filiale de la compagnie American Airlines.

La pire catastrophe aérienne depuis 2001

Les deux appareils se sont abîmés dans les eaux glacées du fleuve Potomac. Il s'agit de la pire catastrophe aérienne aux Etats-Unis depuis qu'un avion de ligne s'était écrasé peu après son décollage à New York en novembre 2001.

A lire aussi
Un avion se crashe au Mexique, aucun survivant parmi les dix passagers
«On va s'écraser!»
Un avion se crashe au Mexique, aucun survivant parmi les dix passagers
Un avion se crashe au salon aéronautique de Dubaï, le pilote décédé
Avec vidéo
Un tonneau et des flammes
Un avion se crashe au salon aéronautique de Dubaï, le pilote décédé

Dans les documents judiciaires, le gouvernement estime que le risque de «collision dans les airs ne peut être réduit à zéro» dans l'espace aérien de Ronald-Reagan, aéroport situé au coeur de l'agglomération de Washington, au-dessus de laquelle circulent de nombreux hélicoptères. Il admet l'échec des pilotes de l'armée à «maintenir leur vigilance de manière à voir et éviter tout autre appareil», contribuant à l'accident.

Le document pointe aussi des actions des contrôleurs aériens en violation des règles en vigueur. Les premiers éléments de l'enquête menée par l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) ont mis en évidence des divergences dans l'altitude affichée par les différents instruments de l'hélicoptère ainsi que des difficultés de communication entre cet appareil, la tour de contrôle et l'avion de ligne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus