Tonneau à basse altitude
0:09
Les spectateurs sous le choc:Tonneau à basse altitude

Drame lors d'une démonstration
Un avion se crashe au salon aéronautique de Dubaï, le pilote décédé

Une tragédie s'est déroulée au salon aéronautique de Dubaï. Un avion de chasse indien s'écrase, tuant son pilote. L'appareil a effectué un tonneau à basse altitude avant de s'écraser en flammes, choquant les spectateurs présents.
Publié: 13:23 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
Écouter
L'avion s'est écrasé et a pris feu.
Photo: Screenshot vidéo X
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Un avion de chasse indien s'est écrasé vendredi lors d'une démonstration aérienne au salon aéronautique de Dubaï aux Emirats arabes unis, tuant son pilote, a annoncé un communiqué gouvernemental. «Un avion de chasse Tejas d'Inde participant à la démonstration aérienne d'aujourd'hui au salon aéronautique de Dubaï s'est écrasé, entraînant la mort tragique du pilote», a écrit le bureau de presse officiel de Dubaï sur le réseau social X.

L'armée de l'air indienne a diligenté une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Elle «regrette profondément la perte d'une vie et se tient aux côtés de la famille endeuillée», a-t-elle écrit dans un communiqué.

Un tonneau et des flammes

L'avion a effectué un tonneau à basse altitude avant de s'écraser en flammes à environ 1,6 kilomètre du site du salon, a décrit un témoin auprès de l'AFP.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'avion chutant à grande vitesse et se transformant en boule de feu au moment de l'impact, sous les yeux de spectateurs stupéfaits. Une épaisse fumée a envahi le lieu de l'accident et des véhicules d'urgence se sont précipités pour intervenir.

Les faits se sont produits au dernier jour du plus grand salon aéronautique du Moyen-Orient, qui propose chaque après-midi un spectacle aérien.

Il s'agirait du premier crash survenu à ce salon, créé en 1986.Des milliers de personnes ont assisté cette semaine à l'événement, parmi lesquelles des dirigeants de l'industrie aéronautique et des responsables militaires.

