Un avion de chasse indien s'est écrasé vendredi lors d'une démonstration aérienne au salon aéronautique de Dubaï aux Emirats arabes unis, tuant son pilote, a annoncé un communiqué gouvernemental. «Un avion de chasse Tejas d'Inde participant à la démonstration aérienne d'aujourd'hui au salon aéronautique de Dubaï s'est écrasé, entraînant la mort tragique du pilote», a écrit le bureau de presse officiel de Dubaï sur le réseau social X.
L'armée de l'air indienne a diligenté une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Elle «regrette profondément la perte d'une vie et se tient aux côtés de la famille endeuillée», a-t-elle écrit dans un communiqué.
Un tonneau et des flammes
L'avion a effectué un tonneau à basse altitude avant de s'écraser en flammes à environ 1,6 kilomètre du site du salon, a décrit un témoin auprès de l'AFP.
Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'avion chutant à grande vitesse et se transformant en boule de feu au moment de l'impact, sous les yeux de spectateurs stupéfaits. Une épaisse fumée a envahi le lieu de l'accident et des véhicules d'urgence se sont précipités pour intervenir.
Les faits se sont produits au dernier jour du plus grand salon aéronautique du Moyen-Orient, qui propose chaque après-midi un spectacle aérien.
Il s'agirait du premier crash survenu à ce salon, créé en 1986.Des milliers de personnes ont assisté cette semaine à l'événement, parmi lesquelles des dirigeants de l'industrie aéronautique et des responsables militaires.