Aucun survivant n’a été retrouvé après le crash d’un avion de tourisme lundi près de Toluca, au centre du Mexique. Le Cessna, parti d’Acapulco avec 10 personnes à bord dont trois enfants, s’est écrasé avant l’atterrissage. Une enquête est ouverte.

AFP Agence France-Presse

Les secours ont indiqué mardi qu'aucun survivant n'avait été retrouvé dans l'épave d'un avion de tourisme qui s'est écrasé lundi dans le centre du Mexique avec 10 personnes à bord. Le Cessna s'est abîmé lundi vers midi lundi dans une zone industrielle peu avant d'atteindre l'aéroport de la ville de Toluca, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale mexicaine.

«Aucun survivant n'a été localisé» dans l'épave de l'appareil presque entièrement consumé par les flammes, a déclaré à l'AFP un secouriste de la Croix-Rouge locale, qui a demandé à ne pas être identifié car il n'était pas autorisé à s'exprimer. Adrian Hernandez, secrétaire à la Protection civile de l'Etat de Mexico, a indiqué à une radio locale que «sept corps ont été retrouvés».

L'aviation civile a précisé que l'appareil avait décollé de la station balnéaire d'Acapulco (sud) avec deux membres d'équipage et huit passagers, dont trois enfants âgés de 2, 4 et 9 ans. «On va s'écraser», entend-on dans un enregistrement attribué à l'un des pilotes, diffusé par les services de secours. Le Parquet général a ouvert une enquête sur les causes de l'accident.