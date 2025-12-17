DE
FR

«On va s'écraser!»
Un avion se crash au Mexique, aucun survivant parmi les dix passagers

Aucun survivant n’a été retrouvé après le crash d’un avion de tourisme lundi près de Toluca, au centre du Mexique. Le Cessna, parti d’Acapulco avec 10 personnes à bord dont trois enfants, s’est écrasé avant l’atterrissage. Une enquête est ouverte.
Publié: 00:42 heures
L’avion Cessna s’est écrasé ce lundi dans une zone industrielle, alors qu’il approchait de l’aéroport de Toluca.
Photo: Capture d'écran X
AFP Agence France-Presse

Les secours ont indiqué mardi qu'aucun survivant n'avait été retrouvé dans l'épave d'un avion de tourisme qui s'est écrasé lundi dans le centre du Mexique avec 10 personnes à bord. Le Cessna s'est abîmé lundi vers midi lundi dans une zone industrielle peu avant d'atteindre l'aéroport de la ville de Toluca, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale mexicaine.

«Aucun survivant n'a été localisé» dans l'épave de l'appareil presque entièrement consumé par les flammes, a déclaré à l'AFP un secouriste de la Croix-Rouge locale, qui a demandé à ne pas être identifié car il n'était pas autorisé à s'exprimer. Adrian Hernandez, secrétaire à la Protection civile de l'Etat de Mexico, a indiqué à une radio locale que «sept corps ont été retrouvés».

L'aviation civile a précisé que l'appareil avait décollé de la station balnéaire d'Acapulco (sud) avec deux membres d'équipage et huit passagers, dont trois enfants âgés de 2, 4 et 9 ans. «On va s'écraser», entend-on dans un enregistrement attribué à l'un des pilotes, diffusé par les services de secours. Le Parquet général a ouvert une enquête sur les causes de l'accident.

