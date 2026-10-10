Le cyclone Isaias prive 900'000 foyers d'électricité

Le cyclone post-tropical Isaias a touché la Floride samedi, provoquant 900'000 coupures d’électricité et des évacuations massives. L'ouragan, autrefois de catégorie 2, s'est affaibli mais reste dangereux, avertissent les autorités locales.

En bref Le cyclone post-tropical Isaias a touché terre en Floride samedi, provoquant des vents violents et des pluies torrentielles, avant de s'affaiblir en Alabama. Près de 900'000 foyers et commerces étaient privés d'électricité, dont 440'000 en Floride et 310'000 en Alabama, selon poweroutage.us

Aucun décès n'a été confirmé en Floride, mais des dégâts importants, notamment des toits arrachés, ont été signalés à Pensacola. Le gouverneur DeSantis a averti d'une possible montée des eaux avec des précipitations jusqu'à 20 cm attendues ce week-end

Isaias, premier ouragan de la saison cyclonique de l'Atlantique, a atteint la catégorie 2 avec des vents de 165 km/h avant de faiblir. Environ 1,5 million de barils de pétrole brut quotidiens ont été retirés du marché, perturbant davantage l'économie énergétique

AFP Agence France-Presse

Isaias a baissé d'intensité samedi, passant d'ouragan à cyclone post-tropical, après avoir touché terre en Floride, où il a frappé la côte du golfe du Mexique avec de fortes pluies et des vents violents, a annoncé le Centre national américain des ouragans (NHC).

«Isaias s'est très rapidement affaibli au-dessus de l'Alabama et s'est transformé en cyclone post-tropical», a indiqué le NHC dans une mise à jour. La tempête a tout de même laissé près de 900'000 foyers et commerces sans électricité samedi matin, dont presque 440'000 rien qu'en Floride et plus de 310'000 dans l'Etat voisin de l'Alabama, selon le site spécialisé poweroutage.us.

En Floride, «pour le moment, il n'y a eu aucun décès confirmé», a annoncé le gouverneur Ron DeSantis lors d'un point presse samedi matin. Les habitants ne sont pas pour autant hors de danger, a-t-il averti, indiquant qu'il était «probable» de voir les eaux continuer de monter dans certaines zones, avec un total de précipitations prévues au cours du week-end allant de 10 à 20 cm.

«Effrayant»

Le cyclone devrait maintenant se déplacer vers le nord puis le nord-est durant le week-end et s'affaiblir progressivement en traversant les vallées du Tennessee et de l'Ohio, selon le NHC. Avant d'être rétrogradé, Isaias était un ouragan catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, avec ses vents soutenus à 165 km/h.

Les bourrasques avaient déjà arraché les toits de certaines habitations et commerces, dans la ville floridienne de Pensacola et ses alentours, a constaté un journaliste de l'AFP. «On voit les arbres se plier, on voit les branches tomber. Des choses volent à toute vitesse, et je n'ai jamais vu un vent aussi fort auparavant, donc c'est intense, c'est effrayant», confiait à l'AFP Jonathan Ramos, 40 ans, depuis Pensacola.

Face aux risques de vents destructeurs, de vagues violentes et de pluies colossales, plusieurs États bordant le golfe du Mexique, dont la Floride et l'Alabama, avaient déclaré l'état d'urgence et ordonné des évacuations.

El Niño

Isaias était le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, où l'activité cyclonique, qui a débuté début juin et s'étire jusqu'à fin novembre, a été inhabituellement calme en raison du phénomène climatique El Niño. En modifiant la circulation atmosphérique à grande échelle, El Niño tend à freiner les cyclones dans l'Atlantique et à les renforcer au contraire dans le Pacifique, où trois ouragans de catégorie maximale ont été enregistrés cette année.

Donald Trump a annoncé qu'il annulait sa venue samedi en Alabama, où il devait assister à un match de football américain. Plusieurs aéroports en Floride avaient cessé vendredi temporairement les vols et les employés de nombreuses plateformes pétrolières ont été évacués.

Environ deux tiers des capacités de production de pétrole de la région et plus de la moitié des capacités de production de gaz étaient ainsi suspendues vendredi, selon une agence américaine. Soit près de 1,5 million de barils de pétrole brut quotidiens retranchés du marché mondial. Isaias menaçait une zone avec de nombreuses raffineries, ce qui risque de perturber encore davantage un secteur déjà sous vive tension en raison des guerres au Moyen-Orient et en Ukraine.