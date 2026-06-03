L'armée américaine affirme avoir repoussé des attaques de missiles iraniens
L'armée américaine a affirmé mardi avoir repoussé plusieurs attaques iraniennes dans la région du Golfe en ayant intercepté des missiles visant Bahreïn, abattu des drones visant des navires civils et attaqué des cibles au sol sur une île iranienne.
«L'Iran a lancé plusieurs missiles balistiques vers des pays de la région, mais tous ont raté leur cible», a écrit le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient dans un communiqué sur X, ajoutant qu'aucun membre de l'armée n'avait été blessé.
«Deux missiles iraniens tirés vers le Koweït sont tombés avant d'atteindre le territoire ou se sont désintégrés en vol, et trois missiles lancés contre Bahreïn ont été immédiatement interceptés par les défenses aériennes américaines et bahreïniennes", a précisé le Centcom.
Avant cela, l'armée américaine avait «abattu trois drones» d'attaque «lancés par l'Iran contre des marins civils qui circulaient légitimement dans les eaux régionales», a encore déclaré l'armée américaine. En réponse, le Centcom dit avoir «mené des frappes de légitime défense» sur des cibles au sol sur l'île iranienne de Qeshm, dans le détroit d'Ormuz.
Source: AFP
Le Koweït attaqué par des missiles et des drones, annonce l'armée
Des attaques de missiles et de drones visent tôt mercredi le Koweït, a annoncé son armée, qui tente de les intercepter.
«Les défenses aériennes du Koweït sont en train d'intercepter des attaques de drones et missiles hostiles», a écrit l'armée sur le réseau social X. Lundi, la défense antiaérienne koweïtienne avait intercepté ces mêmes types d'engins et attribué les attaques à l'Iran.
Source: AFP
Des frappes israéliennes sur le sud du Liban ont tué cinq personnes
Des frappes israéliennes dans le sud du Liban ont fait mardi cinq morts, dont un enfant, et 48 blessés, a annoncé le ministère libanais de la Santé.
Parmi les blessés dans ces frappes à travers le sud figurent «un médecin et cinq employés de l'hôpital public de Tebnine, qui a subi des dégâts lors d'un nouvel épisode de la série d'attaques menées par l'ennemi israélien contre les hôpitaux et les centres de santé», a indiqué le ministère dans un communiqué.
Source: AFP
Les USA assurent avoir mis hors service un pétrolier qui violait le blocus
L'armée américaine a annoncé mardi avoir mis hors service un pétrolier en tirant sur sa salle des machines pour l'empêcher d'atteindre l'île iranienne de Kharg en violation du blocus décidé par Washington contre les ports iraniens.
L'équipage du Lexie, un navire battant pavillon du Botswana qui naviguait à vide, a «ignoré les multiples» mises en garde des forces américaines avant que celles-ci ne tirent un missile pour l'empêcher d'avancer, affirme dans un communiqué sur X le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
L'armée américaine ne précise pas si le tir de missile Hellfire depuis un appareil américain a provoqué ou non des blessés à bord.
Source: AFP
Trump affirme que les négociations de paix avec l'Iran se poursuivent
Donald Trump a affirmé mardi que les discussions entre les Etats-Unis et l'Iran se poursuivaient «sans interruption», réfutant des informations selon lesquelles Téhéran avait rompu le dialogue avec Washington à cause de l'offensive israélienne au Liban.
«Où cela va mener, on ne sait pas», a écrit sur son réseau Truth Social le président américain au sujet de ces négociations avec l'Iran, menées depuis des semaines pour mettre fin à la guerre lancée le 28 février.
«Les fausses informations selon lesquelles la République islamique d'Iran et les Etats-Unis ont cessé de se parler il y a quelques jours sont fausses et erronées», a-t-il ajouté. «Nos discussions se sont poursuivies sans interruption, il y a quatre jours, trois jours, deux jours, un jour et aujourd'hui», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le Hezbollah n'acceptera pas un «cessez-le-feu partiel» avec Israël
Le Hezbollah n'acceptera pas un «cessez-le-feu partiel» avec Israël, a affirmé à l'AFP mardi un haut responsable de la formation pro-iranienne, menaçant d'une riposte du mouvement en cas d'attaque israélienne sur Beyrouth et sa banlieue.
«Nous n'accepterons aucun accord partiel de cessez-le-feu», a assuré Mahmoud Qomati dans une déclaration écrite. «L'ennemi sioniste doit savoir que toute agression contre la banlieue peut entraîner une réponse plus forte» de la part du Hezbollah.
Le ministre de la Défense israélien Israël Katz a affirmé mardi que les Etats-Unis avaient validé le principe selon lequel Israël frapperait la banlieue sud de la capitale, bastion du Hezbollah, si ce dernier vise son territoire.
Les Etats-Unis voient le Hezbollah comme un obstacle à la paix. «Israël et le Liban pourraient conclure un accord de paix dès demain. Israël n'a aucune revendication territoriale au Liban. Le Hezbollah est le seul obstacle», a déclaré Rubio, interrogé à ce sujet lors d'une audition devant la commission des Affaires étrangères du Sénat.
Il a répété que «sans l'Iran, il n'y aurait pas de Hezbollah», soulignant par ailleurs que les Etats-Unis, qui jouent le rôle de médiateurs, insistaient pour séparer les négociations israélo-libanaises de celles avec l'Iran, ce que rejette Téhéran.
Source: AFP
Les USA pensent que Mojtaba Khamenei est «vivant» et «de plus en plus impliqué»
Les Etats-Unis pensent que le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei est «vivant» et «de plus en plus impliqué» dans la direction du pays, a déclaré mardi le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, alors que les négociations pour mettre fin à la guerre piétinent.
«Je pense qu'il y a des signes qui montrent qu'il s'implique de plus en plus à un certain niveau, même si toutes ses communications se sont faites par écrit et par l'intermédiaire de tiers», a affirmé Rubio devant la commission des Affaires étrangères du Sénat, soulignant la difficulté de faire passer des messages au sein du gouvernement iranien.
Pour rappel, Mojtaba Khamenei a succédé à son père Ali Khamenei, tué dans une frappe israélienne au début de la guerre, mais il n'est pas apparu en public depuis. Blessé dans une frappe, il s'exprime uniquement via des messages écrits.
Source: AFP
L'Iran prévoit trois jours de funérailles pour Ali Khamenei
L'Iran prévoit des obsèques nationales sur trois jours, à une date qui reste à déterminer, pour le guide suprême iranien Ali Khamenei, tué par des frappes israélo-américaines au premier jour de la guerre le 28 février. Ali Khamenei, qui a dirigé la République islamique pendant près de 37 ans, est mort à 86 ans lors du bombardement de sa résidence dans le centre de Téhéran.
Des obsèques nationales initialement prévues le 4 mars avaient été reportées en raison de la guerre. «Des funérailles publiques de trois jours sont prévues», a déclaré mardi un adjoint au maire de Téhéran, Mohammad-Amin Tavakolizadeh, cité par la télévision d'Etat.
Aucune date n'a été précisée mais le responsable a évoqué la période autour du mois de mouharram, le premier mois du calendrier musulman, soit la mi-juin. Il a indiqué que les obsèques auront lieu à Téhéran, ainsi que les villes saintes de Qom et Machhad (nord-est), où Khamenei sera inhumé.
«A Téhéran, la cérémonie durera au moins 24 heures», a souligné Mohammad-Amin Tavakolizadeh, ajoutant que 15 à 20 millions de personnes y sont attendues. Le fils d'Ali Khamenei, Mojtaba, lui a succédé début mars mais il n'est pas apparu en public depuis: blessé dans une frappe, il s'exprime uniquement via des messages écrits.
Source: AFP
Netanyahu persiste: «Le régime de terreur iranien est voué à disparaître»
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé mardi qu'Israël œuvrerait à faire disparaître «le régime de terreur» iranien, dans une vidéo diffusée par son bureau.
S'exprimant lors de la cérémonie d'intronisation du nouveau chef du Mossad (renseignement exterieur israélien) Roman Gofman, Benjamin Netanyahu a fustigé en parlant de l'Iran un «régime de terreur qui est voué à disparaître». «Et nous allons contribuer à ce que cela arrive – ce régime ne nous menacera plus avec des armes nucléaires et des milliers de missiles meurtriers», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Nouvelle session de pourparlers directs entre Israël et le Liban
Les ambassadeurs d'Israël et du Liban ont été reçus mardi au département d'Etat pour une nouvelle session de pourparlers directs, alors qu'Israël et le Hezbollah ont échangé des tirs après que Donald Trump a affirmé avoir reçu l'engagement d'un apaisement de la part des deux camps.
Cette quatrième rencontre entre les représentants des deux pays, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques, a lieu au département d'Etat et doit durer deux jours.
Elle réunit les représentants israélien Yechiel Leiter et libanais Nada Hamadeh Moawad, ainsi que Daniel Holler, un haut conseiller du secrétaire d'Etat Marco Rubio, qui ne participe pas à cette session.
Source: ATS
Quatre morts et 127 blessés dans des frappes israéliennes au Liban
Des frappes israéliennes lundi sur la ville de Tyr, dans le sud du Liban, ont tué quatre personnes et blessé 127 autres, dont 39 membres du personnel d'un hôpital, a annoncé mardi le ministère libanais de la Santé.
Les frappes ont gravement endommagé l'hôpital Jabal Amel, l'un des principaux établissements de la ville, a indiqué le ministère dans un communiqué. «Quatre médecins, 27 infirmiers et huit membres du personnel ont été blessés, dont quatre sont aux soins intensifs dans un état critique», a-t-il précisé.
Source: AFP