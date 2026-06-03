L'armée américaine affirme avoir repoussé des attaques de missiles iraniens

L'armée américaine a affirmé mardi avoir repoussé plusieurs attaques iraniennes dans la région du Golfe en ayant intercepté des missiles visant Bahreïn, abattu des drones visant des navires civils et attaqué des cibles au sol sur une île iranienne.

«L'Iran a lancé plusieurs missiles balistiques vers des pays de la région, mais tous ont raté leur cible», a écrit le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient dans un communiqué sur X, ajoutant qu'aucun membre de l'armée n'avait été blessé.

«Deux missiles iraniens tirés vers le Koweït sont tombés avant d'atteindre le territoire ou se sont désintégrés en vol, et trois missiles lancés contre Bahreïn ont été immédiatement interceptés par les défenses aériennes américaines et bahreïniennes", a précisé le Centcom.

Avant cela, l'armée américaine avait «abattu trois drones» d'attaque «lancés par l'Iran contre des marins civils qui circulaient légitimement dans les eaux régionales», a encore déclaré l'armée américaine. En réponse, le Centcom dit avoir «mené des frappes de légitime défense» sur des cibles au sol sur l'île iranienne de Qeshm, dans le détroit d'Ormuz.

Source: AFP