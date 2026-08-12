Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche et plus jeune nommée à ce poste, quitte ses fonctions fin août pour se consacrer à ses enfants, annonce Donald Trump ce mercredi sur Truth Social.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, démissionne pour sa famille

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, démissionne pour sa famille

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé mercredi sur son réseau Truth Social que la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, qui vient d'avoir un deuxième enfant, quitterait ses fonctions «à la fin du mois» afin de se consacrer à sa famille. Karoline Leavitt a elle évoqué dans un message distinct une décision «douce-amère», en se disant «incroyablement reconnaissante» envers le président américain et en assurant qu'elle jouerait un rôle de conseillère extérieure à l'avenir.

«J'ai senti au fond de mon coeur que je ne pouvais pas être la maman que mes deux jeunes enfants méritent tout en consacrant à ma fonction de porte-parole le temps, l'énergie et l'attention constantes requises», a écrit sur X la républicaine de 28 ans. Déjà mère d'un garçon né en 2024, en pleine campagne électorale de Donald Trump, elle avait accouché début mai d'une petite fille.

Décision respectée

«Je comprends et je respecte totalement sa décision», a déclaré le président américain, dans un message très élogieux. Il y salue le travail «phénoménal» de la «Press Secretary». Karoline Leavitt, plus jeune personne jamais nommée à ce poste très exposé, a promis de s'engager contre la «menace existentielle» que fait selon elle peser un «parti démocrate toujours plus extrémiste.»

Cette native du New Hampshire (nord-est) a piloté une stratégie de communication agressive, riche en attaques contre les médias traditionnels, et laissant plus de place à des influenceurs et créateurs de contenu alignés sur l'idéologie Maga (Make America Great Again, le mouvement de Donald Trump).