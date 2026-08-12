DE
FR

Donale Trump vient de l'annoncer
La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, démissionne pour sa famille

Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche et plus jeune nommée à ce poste, quitte ses fonctions fin août pour se consacrer à ses enfants, annonce Donald Trump ce mercredi sur Truth Social.
Publié: 12.08.2026 à 22:17 heures
|
Dernière mise à jour: 03:27 heures
La porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt va quitter son poste fin août.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé mercredi sur son réseau Truth Social que la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, qui vient d'avoir un deuxième enfant, quitterait ses fonctions «à la fin du mois» afin de se consacrer à sa famille. Karoline Leavitt a elle évoqué dans un message distinct une décision «douce-amère», en se disant «incroyablement reconnaissante» envers le président américain et en assurant qu'elle jouerait un rôle de conseillère extérieure à l'avenir.

«J'ai senti au fond de mon coeur que je ne pouvais pas être la maman que mes deux jeunes enfants méritent tout en consacrant à ma fonction de porte-parole le temps, l'énergie et l'attention constantes requises», a écrit sur X la républicaine de 28 ans. Déjà mère d'un garçon né en 2024, en pleine campagne électorale de Donald Trump, elle avait accouché début mai d'une petite fille.

Décision respectée

«Je comprends et je respecte totalement sa décision», a déclaré le président américain, dans un message très élogieux. Il y salue le travail «phénoménal» de la «Press Secretary». Karoline Leavitt, plus jeune personne jamais nommée à ce poste très exposé, a promis de s'engager contre la «menace existentielle» que fait selon elle peser un «parti démocrate toujours plus extrémiste.»

Cette native du New Hampshire (nord-est) a piloté une stratégie de communication agressive, riche en attaques contre les médias traditionnels, et laissant plus de place à des influenceurs et créateurs de contenu alignés sur l'idéologie Maga (Make America Great Again, le mouvement de Donald Trump).

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Comment sont produites les herbes pour les Ricola Drink Cubes
Présenté par
Comment sont produites les herbes pour les Ricola Drink Cubes
Visite à l'Alpfelenhof
Là où poussent les herbes Ricola
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus