La maison de la chanteuse Rihanna à Beverly Hills a été visée par des tirs dimanche après-midi. Une femme soupçonnée d’avoir ouvert le feu depuis une voiture a été arrêtée, tandis que les motivations restent inconnues.

Panique à Beverly Hills: la maison de Rihanna visée par des tirs

AFP Agence France-Presse

La maison de la chanteuse Rihanna à Los Angeles a été touchée par des balles après qu'une femme a ouvert le feu sur la propriété, alors que la star se trouvait à l'intérieur, ont rapporté dimanche plusieurs médias. L'assaillante présumée a tiré environ dix coups de feu après 13h (20h GMT) dimanche, depuis un véhicule garé en face de la demeure située dans le quartier de Beverly Hills, a rapporté le Los Angeles Times, citant la police.

Au moins une balle a transpercé un mur de la maison, où Rihanna vit avec son conjoint A$AP Rocky et leurs trois enfants, a assuré la chaîne d'information locale KTLA. La police soupçonne une femme d'une trentaine d'années, qui aurait pris la fuite avant d'être arrêtée. Son arme a été saisie lors de l'arrestation, a précisé KTLA. Les enquêteurs cherchent toujours à déterminer ses motivations. La chanteuse et femme d'affaires n'a pas commenté ces informations.