DE
FR

La star se trouvait à l'intérieur
La femme soupçonnée d'avoir tiré plusieurs fois sur la maison de Rihanna a été arrêtée

Soupçonnée d'avoir tiré sur la maison de Rihanna à Los Angeles, une femme est désormais inculpée. Ivanna Lisette Ortiz aurait ouvert le feu à plusieurs reprises dimanche, visant aussi un véhicule.
Publié: 03:28 heures
1/2
Ivanna Lisette Ortiz, âgée de 35 ans, a tiré à plusieurs reprises sur la villa de Rihanna, touchant aussi un véhicule.
Photo: Capture d'écran X
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La femme soupçonnée d'avoir tiré sur la maison de la chanteuse Rihanna à Los Angeles a été poursuivie mardi pour tentative de meurtre par le parquet de Los Angeles. Selon les procureurs, Ivanna Lisette Ortiz a ouvert le feu dimanche sur la villa de la star, et a tiré plusieurs fois, notamment sur un véhicule.

Des images aériennes prises après l'attaque montrent des impacts de balles dans le portail de la vaste propriété que Rihanna partage avec le rappeur ASAP Rocky et leurs trois enfants. Agée de 35 ans, et originaire de Floride, Ivanna Lisette Ortiz a déjà été internée contre son gré et a perdu la garde de son enfant alors âgé de 10 ans, selon le tabloïd TMZ.

Une page Facebook semblant lui appartenir comprend un certain nombre de vidéos et de publications faisant référence à des célébrités telles que Rihanna, Kim Kardashian et Cardi B. Dans une de ses publications, elle met au défi Rihanna de lui «dire quelque chose directement au lieu de me parler dans mon dos comme si je n'étais pas là». Dans une autre vidéo, elle affirme que la chanteuse veut la tuer.

Outre tentative de meurtre, Lisette Ortiz est notamment poursuivie pour agression avec une arme à feu semi-automatique. Les policiers ont précédemment déclaré qu'elle avait utilisé un fusil d'assaut de type AR-15. Initialement fixée à plus de 10 millions de dollars, sa caution a été révisée à 1,875 million mardi. Sa prochaine comparution devant un tribunal a été fixée au 25 mars.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus