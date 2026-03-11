Soupçonnée d'avoir tiré sur la maison de Rihanna à Los Angeles, une femme est désormais inculpée. Ivanna Lisette Ortiz aurait ouvert le feu à plusieurs reprises dimanche, visant aussi un véhicule.

La femme soupçonnée d'avoir tiré plusieurs fois sur la maison de Rihanna a été arrêtée

AFP Agence France-Presse

La femme soupçonnée d'avoir tiré sur la maison de la chanteuse Rihanna à Los Angeles a été poursuivie mardi pour tentative de meurtre par le parquet de Los Angeles. Selon les procureurs, Ivanna Lisette Ortiz a ouvert le feu dimanche sur la villa de la star, et a tiré plusieurs fois, notamment sur un véhicule.

Des images aériennes prises après l'attaque montrent des impacts de balles dans le portail de la vaste propriété que Rihanna partage avec le rappeur ASAP Rocky et leurs trois enfants. Agée de 35 ans, et originaire de Floride, Ivanna Lisette Ortiz a déjà été internée contre son gré et a perdu la garde de son enfant alors âgé de 10 ans, selon le tabloïd TMZ.

Une page Facebook semblant lui appartenir comprend un certain nombre de vidéos et de publications faisant référence à des célébrités telles que Rihanna, Kim Kardashian et Cardi B. Dans une de ses publications, elle met au défi Rihanna de lui «dire quelque chose directement au lieu de me parler dans mon dos comme si je n'étais pas là». Dans une autre vidéo, elle affirme que la chanteuse veut la tuer.

Outre tentative de meurtre, Lisette Ortiz est notamment poursuivie pour agression avec une arme à feu semi-automatique. Les policiers ont précédemment déclaré qu'elle avait utilisé un fusil d'assaut de type AR-15. Initialement fixée à plus de 10 millions de dollars, sa caution a été révisée à 1,875 million mardi. Sa prochaine comparution devant un tribunal a été fixée au 25 mars.