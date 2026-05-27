L’Iran minimise le risque de guerre, mais reste en alerte

Pékin dit espérer la recherche d'un compromis entre Américains et Iraniens

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a réitéré l'appel de Pékin au respect du cessez-le-feu au Moyen-Orient et a exprimé l'espoir que les Etats-Unis et l'Iran recherchent un compromis, a rapporté mercredi l'agence d'Etat Chine Nouvelle.

«Nous espérons que les parties concernées resteront déterminées à rechercher un cessez-le-feu et continueront à chercher un terrain d'entente mutuelle pour que la paix revienne le plus vite possible au Moyen-Orient», a dit mardi le ministre, cité mercredi par l'agence.

La Chine s'efforce de résoudre le conflit, communiquant et se coordonnant avec les principales parties impliquées et d'autres importants partenaires régionaux et internationaux, a-t-il déclaré à des journalistes aux Nations Unies, selon Chine Nouvelle. «Nous soutenons la médiation activement menée par le Pakistan et d'autres pays, et les efforts faits par les Etats-Unis et l'Iran», a-t-il affirmé selon l'agence.

Le ministre a renouvelé l'appel de Pékin à garantir la sécurité des voies de navigation et des infrastructures énergétiques. L'Iran a accusé mardi les Etats-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu après des frappes américaines nocturnes dans le sud du pays.

Source: AFP