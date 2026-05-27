L’Iran minimise le risque de guerre, mais reste en alerte

Les Gardiens de la Révolution jugent «faible» la probabilité d'une reprise de la guerre
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont estimé mercredi peu probable une reprise de la guerre avec les Etats-Unis, sur fond de tractations diplomatiques, tout en se disant prêts à faire face à une nouvelle attaque.
«La probabilité d'une guerre est faible en raison de la faiblesse de l'ennemi», a déclaré Mohammad Akbarzadeh, un haut responsable des forces navales des Gardiens, cité par l'agence de presse Tasnim. Mais «les forces armées se tiennent en alerte, leurs chargeurs pleins», a-t-il ajouté, jurant de «transformer la zone» allant de l'est à l'ouest du Golfe en «un cimetière pour les agresseurs».
Source: AFP
Pékin dit espérer la recherche d'un compromis entre Américains et Iraniens
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a réitéré l'appel de Pékin au respect du cessez-le-feu au Moyen-Orient et a exprimé l'espoir que les Etats-Unis et l'Iran recherchent un compromis, a rapporté mercredi l'agence d'Etat Chine Nouvelle.
«Nous espérons que les parties concernées resteront déterminées à rechercher un cessez-le-feu et continueront à chercher un terrain d'entente mutuelle pour que la paix revienne le plus vite possible au Moyen-Orient», a dit mardi le ministre, cité mercredi par l'agence.
La Chine s'efforce de résoudre le conflit, communiquant et se coordonnant avec les principales parties impliquées et d'autres importants partenaires régionaux et internationaux, a-t-il déclaré à des journalistes aux Nations Unies, selon Chine Nouvelle. «Nous soutenons la médiation activement menée par le Pakistan et d'autres pays, et les efforts faits par les Etats-Unis et l'Iran», a-t-il affirmé selon l'agence.
Le ministre a renouvelé l'appel de Pékin à garantir la sécurité des voies de navigation et des infrastructures énergétiques. L'Iran a accusé mardi les Etats-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu après des frappes américaines nocturnes dans le sud du pays.
Source: AFP
Le Liban affirme que les frappes israéliennes de mardi sur son territoire ont fait 31 morts
Les dernières frappes israéliennes mardi sur le sud du Liban ont fait 31 morts, a annoncé dans la soirée le gouvernement libanais, alors qu'Israël a annoncé le jour-même intensifier ses opérations contre le Hezbollah malgré la trêve en cours.
Selon un communiqué du ministère libanais de la Santé, 31 personnes, dont au moins quatre enfants et trois femmes, ont été tuées lors de ces attaques et 40 autres ont été blessées. Quatorze personnes ont été tuées à Burj al-Shamali, près de Tyr, a notamment précisé le ministère.
Source: AFP
Israël appelle à l'évacuation de près de 20 villages dans le sud du Liban
L'armée israélienne a appelé mardi à l'évacuation de près de 20 villages dans le sud du Liban, avant des attaques prévues contre le Hezbollah pro-iranien.
Porte-parole militaire arabophone, Avichay Adraee a énuméré, dans un premier communiqué diffusé sur Telegram, 14 villages, puis dans un second texte cinq autres localités, dont les résidents sont appelés à se rendre au nord du fleuve Zahrani.
Source: AFP
Israël appelle à l'évacuation de près de 20 villages dans le sud du Liban
L'armée israélienne a appelé mardi à l'évacuation de près de 20 villages dans le sud du Liban, avant des attaques prévues contre le Hezbollah pro-iranien.
Porte-parole militaire arabophone, Avichay Adraee a énuméré, dans un premier communiqué diffusé sur Telegram, 14 villages, puis dans un second texte cinq autres localités, dont les résidents sont appelés à se rendre au nord du fleuve Zahrani.
Source: AFP
Israël dit avoir visé le nouveau chef de la branche armée du Hamas à Gaza
Israël a annoncé mardi avoir visé dans la bande de Gaza le nouveau chef de la branche armée du Hamas, qui avait été nommé récemment à ce poste après une frappe ayant tué son prédécesseur.
L'armée israélienne «a mené ce jour (mardi) une frappe à Gaza visant Mohammed Odeh, le nouveau dirigeant de la branche armée de l'organisation terroriste Hamas et l'un des architectes du massacre du 7 octobre», indique un communiqué conjoint du Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et du ministre de la Défense, Israël Katz, sans préciser s'il avait été tué.
«Il avait été nommé il y a environ une semaine pour remplacer Ezzedine al-Haddad, éliminé lors d'une frappe» le 15 mai, poursuit le texte.
Source: AFP
L'Iran menace de représailles après les frappes américaines
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont averti mardi les Etats-Unis qu'ils riposteraient de manière «décisive» à toute attaque violant le cessez-le-feu. Ils affirment avoir le droit «légitime» de répondre à toute «violation» du cessez-le-feu après que l'armée américaine a mené ce qu'elle a qualifié de «frappes d'autodéfense» ciblant des sites de lancement de missiles iraniens et des bateaux autour du détroit d'Ormuz.
L'escalade des hostilités après une période de calme relatif a accru l'incertitude qui plane sur les négociations en vue d'un éventuel accord de paix.
Source: CNN/NYT
Trump va réunir son gouvernement à Camp David pour parler de l'Iran
Donald Trump va réunir mercredi son gouvernement à Camp David, une résidence militaire isolée à l'ouest de Washington, a indiqué à l'AFP un responsable de la Maison Blanche, au moment où les tractations avec l'Iran ne semblent pas produire les effets escomptés.
Le président américain a assuré samedi qu'un accord avec Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient était proche mais les récents développements ont porté un coup à ces apparents progrès. L'Iran a accusé mardi les Etats-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu après des frappes américaines nocturnes dans le sud du pays, alors que les armes s'étaient quasiment tues depuis le 8 avril et le début d'une trêve.
Selon le quotidien «New York Post», la réunion du gouvernement doit être principalement consacrée à l'Iran mais l'économie sera également au menu. Contrairement à d'autres présidents américains, le locataire actuel de la Maison Blanche a très peu utilisé Camp David.
Située dans les montagnes du Maryland, à 100 km de Washington, cette résidence très sécurisée a été le théâtre de négociations et de sommets importants, comme l'accord en 1978 entre Israël et l'Egypte qui a mené à la paix entre les deux pays ennemis l'année suivante. Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, Donald Trump ne s'y est rendu qu'une seule fois, en juin de cette même année.
Source: AFP
Internet «partiellement» de retour en Iran après trois mois
Les autorités iraniennes ont rétabli «partiellement» l'accès à internet après une coupure de près de trois mois en raison de la guerre, déclenchée le 28 février par l'attaque israélo-américaine, a indiqué mardi l'ONG de surveillance de la cybersécurité NetBlocks.
«Les données en temps réel montrent un rétablissement partiel de la connectivité d'internet en Iran (...) après 2093 heures d'isolement quasi total des réseaux internationaux», a indiqué sur X NetBlocks, en disant qu'il n'était «pas clair» si cela signifiait la fin de la «plus longue coupure nationale d'internet».
«La première étape vers un accès libre et régulé au cyberespace a été franchie», a déclaré le vice-président Mohammad Reza Aref dans un message publié sur X, ajoutant qu'avec cette mesure, les demandes des Iraniens «seront satisfaites».
Source: AFP
L'Iran accuse les Etats-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu
Le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé mardi les Etats-Unis d'avoir violé le fragile cessez-le-feu dans le sud du pays, une déclaration qui intervient après l'annonce de frappes américaines.
«L'armée terroriste américaine, poursuivant ses actions illégales et injustifiées depuis le cessez-le-feu (...), a commis au cours des dernières 48 heures une violation flagrante du cessez-le-feu dans la région d'Hormozgan», a déclaré le ministère dans un communiqué, sans préciser la nature des faits.
Le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) avait annoncé plus tôt avoir frappé dans la nuit des sites de lancement de missiles dans le sud de l'Iran, tandis que les Gardiens de la Révolution iraniens ont dit avoir abattu un drone américain et tiré sur des avions tentant de pénétrer dans l'espace aérien du pays.
Source: AFP
Un pétrolier touché par une explosion au large d'Oman
Une explosion près de la ligne de flottaison a endommagé un pétrolier au large d'Oman, a indiqué mardi l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, les tensions restant vives autour du stratégique détroit d'Ormuz.
«L'équipage et le navire sont en sécurité, bien que le capitaine signale qu'une certaine quantité de fioul de soute s'est déversée dans la mer», a écrit l'agence sur X.
L'incident, survenu dans le golfe d'Oman à environ 60 milles nautiques à l'est de Mascate, a été présenté comme une «explosion externe», sans précisions sur son origine.
Le détroit est au coeur du conflit déclenché le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran, avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran le 8 avril.
L'Iran a posé des mines dans le cadre de sa campagne visant à étendre son contrôle sur cette voie maritime, par laquelle transite normalement un cinquième des exportations mondiales d'hydrocarbures.
Source: AFP