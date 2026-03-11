Kai Trump, la petite-fille du président américain, se filme faisant ses courses dans un supermarché de luxe, accompagnée par des agents du Secret Service. Une vidéo partagée sur YouTube provoque la colère des internautes.

La petite-fille de Trump suscite un tollé en faisant du shopping avec les services secrets

La petite-fille de Trump suscite un tollé en faisant du shopping avec les services secrets

Alexander Terwey

Kai Trump a suscité une véritable polémique parmi ses abonnés en ligne, après avoir partagé une vidéo tournée dans une chaîne de supermarchés de luxe aux Etats-Unis. La petite-fille du président américain Donald Trump a emmené ses 1,5 million d'abonnés YouTube faire du shopping chez Erewhon. Un partage qui s'est rapidement retourné contre la jeune femme.

«Si vous ne connaissez pas Erewhon, c'est l'un des supermarchés les plus chers. Tout y est hors de prix», explique-t-elle au début de sa visite. Des dattes à 13 dollars? Pas de problème! Des comprimés d’acides aminés à 37 dollars? Un cadeau!

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Je ne dépense pas beaucoup d'argent»

Certaines étiquettes sont si complexes que la jeune femme de 18 ans peine à les prononcer. Mais cela ne l’empêche pas de les ajouter à son panier. Et c'est reparti! La petite-fille du président embarque une bougie parfumée à 60 dollars (environ 47 francs).

«Je ne dépense pas beaucoup d'argent», assure Kai Trump dans sa vidéo. Pourtant, son panier, encore presque vide, atteint déjà plus de 100 dollars, selon ses propres dires. Et pourtant, sa tournée d'achats ne fait que commencer. Elle est d'ailleurs accompagnée par des agents du Secret Service.

Elle poursuit sa visite avec de la limonade à la lavande à 10 dollars. «Ça a l'air sympa», commente Kai Trump. Mais les pulls et les tapis de yoga d'Erewhon sont finalement trop chers pour elle. «165 dollars dans un supermarché? Avec ça, je vais droit à la faillite.» Puis, la jeune femme teste ses achats à l’hôtel, pour un total de 233 dollars (environ 181 francs), y compris un «Hailey Bieber Smoothie» à 21 dollars.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Mes impôts servent à ça!»

La vidéo partagée par Kai Trump récolte plus de 14'000 «j'aime» sur YouTube. Pourtant, dans la section commentaires, certains abonnés sont révoltés et partagent leur colère. «C’est dommage qu’ils aient supprimé les 'j’aime pas'», remarque un internaute. «Barron et toi devriez être en Iran en ce moment», écrit un autre. Un autre utilisateur partage qu’il n’a même pas d'assurance maladie.

Ce n’est pas seulement l’achat excessif qui a mis les internautes en colère, mais aussi l’intervention des services secrets. «C’est génial que mes impôts servent à ça, et non pour les repas scolaires», s’indigne un utilisateur. Un autre va plus loin en déclarant: «Le titre de cette vidéo est sûrement la chose la plus vulgaire que j’aie jamais lue.» Kai Trump a intitulé sa vidéo: «J'ai amené mon service secret à Erewhon.»