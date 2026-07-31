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Tuerie dans une école en Géorgie
15 ans de prison pour le père d'un adolescent américain ayant tué quatre personnes dans une école

Aux Etats-Unis, le père d'un adolescent ayant tué quatre personnes avec le fusil d'assaut qu'il lui avait offert a été condamné à 15 ans de prison. Malgré les alertes du FBI, il avait laissé son fils accéder à l'arme, faisant de cette affaire un précédent judiciaire.
Publié: il y a 30 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
En 2023, Colin Gray avait offert un fusil d'assaut AR-15 à son fils Colt pour Noël. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Le père d'un adolescent américain qui, à 14 ans, a tué quatre personnes dans une école à l'aide d'une arme à feu offerte à Noël par son géniteur, a été condamné jeudi à 15 ans de prison en Géorgie. Il s'agit de l'une des premières affaires aux Etats-Unis dans laquelle un parent était poursuivi pour une attaque commise à l'arme à feu par son enfant.

En 2023, Colin Gray, aujourd'hui âgé de 55 ans, avait donné un fusil d'assaut de type AR-15 à son fils Colt pour Noël, et ce alors même que Colt avait déjà menacé d'ouvrir le feu dans une école. C'est ce même fusil semi-automatique que le jeune garçon a utilisé moins d'un an plus tard lors de la tuerie du lycée Apalachee, dans la petite ville de Winder, à 70 kilomètres d'Atlanta, tuant deux élèves ainsi que deux enseignants, et blessant neuf personnes.

Colin Gray avait été reconnu coupable en mars de meurtre sans préméditation et homicide involontaire. Son fils Colt a lui écopé d'une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. «Vous avez échoué en tant que parent», a déclaré le juge Nicholas Primm lors de l'audience de prononcé de peine.

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«Vous ne lui avez pas offert de foyer stable. Vous ne l'avez pas scolarisé». Mais «ce n'est pas pour ces raisons que vous avez été jugé coupable. Vous avez été jugé coupable parce que les signaux d'alarme clignotaient de plus en plus fort, et vous ne l'avez ni fait aider ni fait en sorte qu'il n'accède pas à une arme à feu», a-t-il continué.

Les alertes n'ont pas suffi

Dans les mois précédant la tuerie du lycée Apalachee, deux policiers s'étaient rendus au foyer familial, alertés par le FBI qui avait constaté l'envoi de messages menaçant de commettre une tuerie dans une école depuis l'adresse internet du domicile.

La responsabilité des parents dans ce type de cas est, depuis quelques années, de plus en plus scrutée par la justice. Les parents d'un adolescent qui avait abattu quatre personnes dans un lycée du Michigan en 2021 ont été reconnus coupables d'homicide involontaire en 2024 et condamnés à des peines de 10 à 15 ans de prison.

Mais Colin Gray serait le premier parent à être reconnu coupable de meurtre pour une tuerie commise à l'arme à feu par sa progéniture. Aux Etats-Unis, les armes à feu sont la première cause de mortalité chez les mineurs depuis plusieurs années, selon les autorités sanitaires américaines.

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