Trump confirme avoir téléphoné récemment au président vénézuélien Maduro

Le président américain Donald Trump a confirmé dimanche, sans en donner la teneur, avoir eu un échange téléphonique avec son homologue vénézuélien Nicolás Maduro. Ce dernier dénonce une «agression en préparation» des Etats-Unis dans une lettre à l'OPEP.

Washington qui dit lutter contre les cartels de la drogue, a déployé des forces armées depuis septembre en mer des Caraïbes, notamment un porte-avions, le plus grand au monde, et accentué la pression ces derniers jours en décrétant samedi que l'espace aérien du Venezuela devait être considéré comme «totalement fermé».

«Je ne dirais pas que cela s'est bien ou mal passé. C'était un appel téléphonique», a déclaré à bord de l'avion Air Force One le président américain à propos de sa conversation avec son homologue de gauche radicale, initialement révélée par le «New York Times» cette semaine.

Bête noire des Etats-Unis depuis un quart de siècle, le Venezuela est accusé par Donald Trump d'être derrière le trafic de produits stupéfiants qui inondent les Etats-Unis. Caracas dément et rétorque que l'objectif véritable de Washington est de le renverser et la mainmise sur le pétrole vénézuélien.

Le sénateur républicain américain Markwayne Mullin a affirmé dimanche que Washington avait proposé à Maduro de quitter le pays: «Nous avons donné à Maduro une opportunité de partir. Nous lui avons dit qu'il pouvait partir pour la Russie ou qu'il pouvait aller dans un autre pays».

Source: AFP