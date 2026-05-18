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Choc spectaculaire
Deux avions se percutent en plein vol lors d'un salon aérien dans l'Idaho

Deux avions militaires sont entrés en collision dimanche lors du salon aérien Gunfighter Skies à la base de Mountain Home, dans l'Idaho. L'incident, filmé, n'a fait aucune victime selon les organisateurs et les médias américains.
Publié: 05:58 heures
|
Dernière mise à jour: 06:14 heures
Une collision a eu lieu entre deux avions militaires ce dimanche lors d'un salon aérien aux Etats-Unis, sans faire de victimes.
Photo: Capture d'écran X
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AFP Agence France-Presse

Deux avions militaires sont entrés en collision dimanche lors d'un salon aérien dans le nord-ouest des Etats-Unis, mais sans faire de victimes, selon des images spectaculaires diffusées par des médias américains. «Un incident aérien s'est produit à la base aérienne de Mountain Home lors du salon Gunfighter Skies», dans l'Etat d'Idaho, ont indiqué les organisateurs de l'événement sur leur site internet.

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Sur une vidéo diffusée par la chaîne CBS, on peut voir les deux appareils, des Growler EA-18G de la marine, collés l'un contre l'autre puis partir en vrille, avant l'ouverture des cockpits et de quatre parachutes. Les appareils s'écrasent au sol dans une forte explosion qui dégage de la fumée noire, pendant que les parachutes se posent apparemment sans encombre. Un accident lors d'un salon aérien à Reno dans le Nevada en 2011 avait fait 11 morts et au moins 60 blessés, lorsqu'un appareil de la Seconde Guerre mondiale s'était écrasé sur la foule des spectateurs.

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