Phénomène puissant
Des tornades font au moins huit morts à travers le centre des Etats-Unis

Des tornades ont frappé le centre des Etats-Unis vendredi, causant la mort d'au moins huit personnes et une dizaine de blessés. Les victimes ont été réparties entre l'Oklahoma et le Michigan, à plus de 1500 kilomètres de distance.
Publié: 16:39 heures
Des tornades font huit morts et une dizaine de blessés vendredi.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Des tornades ont fait au moins huit morts et plus d'une dizaine de blessés vendredi à travers le centre des Etats-Unis, ont rapporté les autorités locales. Quatre personnes sont mortes dans l'Oklahoma (sud), où le phénomène a gagné en puissance entre jeudi et vendredi, et quatre autres ont été tuées dans le Michigan (nord), dans la région des Grands lacs, à plus de 1500 kilomètres.

Une mère et sa fille font partie des quatre victimes recensées dans l'Oklahoma, selon le gouverneur de l'Etat Kevin Stitt. Dans le Michigan, le shérif local a fait état de trois morts et douze blessés causés par une tornade près d'Union City, dans le sud de l'Etat.

Quelque 80 kilomètres plus à l'ouest, une autre personne a été tuée et «plusieurs blessées» dans le comté de Cass, ont indiqué les autorités locales, qui ont décrit nombre d'arbres tombés sur des routes et des bâtiments. La gouverneure de l'Etat, Gretchen Whitmer, avait activé vendredi soir un centre d'opérations d'urgence pour coordonner les secours en raison des intempéries dans le sud-ouest du Michigan.

