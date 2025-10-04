DE
Butin d'un naufrage de 1715
Des chasseurs de trésors font une découverte d'un million de dollars en Floride

Des trésors dorment encore dans les fonds aquatiques de l'Atlantique. Une société de sauvetage américaine a trouvé des pièces d'or et d'argent d'une valeur d'1 million de dollars sur le site d'une épave en Floride.
Publié: il y a 55 minutes
Une société de sauvetage a découvert une cargaison de pièces d'or et d'argent d'une valeur d'1 million de dollars en Floride.
Photo: Queens Jewels LLC
Un véritable trésor a été découvert dans les fonds de l’océan Atlantique, au large de la côte est de la Floride, rapporte CBS News mercredi 1er octobre. Plus de 1000 pièces d’or et d’argent, d’une valeur totale d’un million de dollars, ont été retrouvées dans l’épave d’une flotte espagnole qui aurait sombré il y a plus de 300 ans, au large de la Côte aux Trésors, dans le sud des Etats-Unis.

Comme son nom l’indique, la Côte aux Trésors de Floride doit son appellation aux nombreux trésors découverts dans ses eaux, issus du naufrage de la flotte espagnole de 1715. L’entreprise de sauvetage Queens Jewels, LLC, qui détient les droits exclusifs de recherche sur ces épaves, a annoncé sa découverte la plus récente, et non des moindres.

Ces chasseurs de trésors ont récupéré plus de 1000 «Reales», des pièces d’argent, ainsi que cinq «Escudos», des pièces d’or, en plus d’autres objets précieux. Préservées pendant des siècles par le sable, ces pièces faisaient partie de l’immense fortune transportée par la flotte espagnole, coulée lors d’un ouragan au XVIIIe siècle. Les experts estiment la perte totale à 400 millions de dollars en bijoux, or et argent, faisant de ce naufrage l’une des plus grandes catastrophes maritimes, mais aussi l’un des plus grands trésors des Amériques.

Une découverte précieuse

Au-delà de leur valeur financière, ces pièces présentent un grand intérêt pour les collectionneurs et les historiens. Nombre d’entre elles portent encore des dates, frappées dans les colonies espagnoles du Pérou, de Bolivie et du Mexique. 

Les pièces récupérées, probablement issues d’un coffre éventré lorsque la tempête a brisé le navire, seront conservées avant d’être exposées au public, notamment dans des musées locaux. Mais une partie du trésor reste enfouie dans les fonds marins de la Côte aux Trésors. Les recherches se poursuivent sur le site de l'épave, sous l’œil attentif de l’Etat.

