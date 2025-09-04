Deux jeunes voleurs ont été arrêtés à Paris avec 10 millions d’euros de bijoux cachés dans leurs sous-vêtements, après un cambriolage à Genève. Ils ont avoué leur crime et sont en détention provisoire.

Arrêtés à Paris avec 10 millions de bijoux dans le slip, ils passent aux aveux

Les deux jeunes hommes ont été arrêtés le 30 août à Paris-Gare-de-Lyon, juste après être descendus d’un TGV. (Image d'archive) Photo: Shutterstock

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Ils pensaient pouvoir se faire discrètement la malle avec leur butin, mais leur fuite a tourné au fiasco. Deux voyageurs adeptes du cambriolage ont été interceptés le samedi 30 août à leur descente d’un TGV à Paris-Gare-de-Lyon. Comme le révèle le journal «Le Parisien», ces deux jeunes hommes, âgés de 19 et 21 ans, ont d'abord tenté de se faire passer pour des mineurs.

Mais la supercherie s’est bien vite effondrée en garde à vue, tout comme leur discrétion. En effet, dans leurs sous-vêtements, les policiers ont retrouvé un véritable trésor: 10 millions d’euros de bijoux de luxe. Les deux voleurs avaient caché leur butin dans une chaussette blanche.

L’intervention a eu lieu grâce à l’observation des agents de la police régionale des transports, intrigués par leur attitude... et par une certaine protubérance à l’entrejambe. La fouille a révélé une Rolex, des bagues serties de pierres précieuses ainsi que plusieurs colliers dont un avec un diamant en forme de cœur à 5 millions d’euros.

Lieu du crime? La cité de Calvin

Les deux hommes sont rapidement passé aux aveux: le butin provient d'un particulier habitant Genève. A leur arrivée à Paris, ils étaient censés retrouver un receleur pour les revendre.

Connus pour d’autres vols en Europe, les deux jeunes ont été mis en examen et placés en détention provisoire. L’enquête devra désormais identifier le réseau de recel et mesurer l’étendue réelle de leurs activités.