Les trois suspects toujours en fuite
Braquage à La Tour-de-Peilz (VD), un senior pris pour cible dans sa maison

Le 2 septembre à La Tour-de-Peilz, un homme âgé a été victime d’un braquage à son domicile par trois individus en fuite. Ils sont repartis avec un butin encore inconnu. La police a lancé une vaste opération de recherche ainsi qu'un appel à témoins.
Publié: 12:23 heures
La Police cantonale vaudoise a rapidement lancé une importante opération de recherche. (Image prétexte)
Photo: Keystone
DIMITRI_FACE.jpg
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Ce mardi 2 septembre 2025, en fin d’après-midi, un homme âgé a été violemment pris pour cible lors d’un braquage à son domicile, dans les hauts de La Tour-de-Peilz. Trois individus se sont introduits chez lui, avant de prendre la fuite avec un butin d'une valeur encore inconnue. La victime, un Suisse né en 1937, a été très choquée par l'incident. Mais il s'en est sorti indemne physiquement.

La Police cantonale vaudoise a immédiatement déclenché une vaste opération de recherche pour retrouver les auteurs, toujours en fuite à ce jour. De son côté, le Ministère public a ouvert une instruction pénale, tandis que les enquêteurs poursuivent activement les investigations.

Un appel à témoins a été lancé. Toute personne ayant remarqué des faits suspects ou des allées et venues inhabituelles dans les hauts de La Tour-de-Peilz, ce mardi 2 septembre entre 13h30 et 17h15, est invitée à contacter la police au 021 343 15 10 ou à se présenter au poste le plus proche.

