Derrière les portes blindées d’IBV à Londres, les ultra-riches – mais pas seulement – stockent leurs biens les plus précieux. Lingots, testaments, cartes Pokémon… Ces coffres ultra-sécurisés fascinent autant qu’ils inquiètent.

Les coffres-forts privés ne contiennent de loin pas uniquement de l'or et des billets de banque (illustration). Photo: Shutterstock

Solène Monney Journaliste Blick

Avec ses murs d’acier et son système biométrique à plusieurs niveaux, le coffre-fort privé d’IBV International Vaults à Londres est présenté comme l’un des plus sécurisés d’Europe, voire du monde. Loin des clichés de thrillers policiers, toute effraction y est (pratiquement) impossible: porte d’entrée verrouillée, escalier surveillé par des agents, scanners d’empreintes digitales et d’iris, lecteur de carte électronique… Rien n’est laissé au hasard.

Les visiteurs doivent encore patienter entre deux portes blindées et une vitre pare-balles capable de résister aux tirs d’un fusil d’assaut. Et dans la salle des trésors, une myriade de caméras, de postes de surveillance et d’alarmes anti-intrusion veille au moindre mouvement. «Même s’il y a un seul renard dehors la nuit, nous le savons», assure Sean Hoey, le directeur général à CNN mercredi 17 septembre.

Si l’on imagine ces coffres débordant de lingots et de billets, la réalité est plus nuancée. On y trouve bien de l’or, mais aussi des objets très inattendus. Alors qu'est-ce que peuvent bien cacher les ultra-riches dans ces coffres-forts?

Des objets surprenants

Les objets qui ont le plus surpris le directeur général du bâtiment n'ont pas une grande valeur monétaire, mais sont irremplaçables aux yeux de ses clients. On y retrouve des photos de famille, et aussi des objets de niches comme des cartes Pokémon en édition limitée et des jouets de collection. «Je connaissais quelqu'un qui conservait des soldats de plomb, tandis qu'un autre conservait la première édition d'un livre qu'il souhaitait conserver en parfait état.»

Mais au-delà de vouloir conserver, d'autres utilisent ces coffres pour cacher des secrets plus intimes: «Il y a aussi des gens qui cachent des choses aux autres, comme un mari à sa femme ou l’inverse. Certains y déposent des éléments qu’ils ne veulent pas voir révélés avant leur décès», explique le directeur général, citant par exemple des actes de propriété, des testaments ou d’autres documents légaux.

Mais ces coffres sont aussi utiles aux entreprises. Une marque haut de gamme de parfumerie a confié à CNN utiliser ces installations pour stocker ses créations rares, ainsi que des objets précieux offerts par la famille royale.

Du milliardaire au simple particulier

Mais alors qui sont les clients des coffres-forts privés d'IBV International Vaults? «Le profil est très varié. Nous accueillons des célébrités, des sportifs, des têtes couronnées étrangères, des millionnaires et des milliardaires.» L'entreprise compte aussi de nombreux clients du monde entier, notamment de Dubaï, de Chine, d'Inde ou encore des Etats-Unis. Mais leur clientèle n'est pas uniquement des ultra-riches, mais compte aussi de simples particuliers, assure le directeur.

Les prix des plus petits coffres, de la taille d'une boîte de chaussures à moitié haute, débutent à 1350 dollars par an. Et les plus grands qui peuvent contenir une valise coûte jusqu'à 20'300 dollars. Le directeur estime que la valeur des objets stockés se montent entre 54 et 81 millions de dollars. Mais cette estimation se base sur les discussions informelles du directeur avec les clients, car la société ne les oblige pas à divulguer le contenu de leur coffre, ni la valeur monétaire des objets.

Des contenus illégaux

Le seul rempart aux stockages illégaux? Un examen approfondi des clients et la signature d'un contrat interdisant les produits de contrebande comme les drogues, l'argent blanchi ou les biens largement interdits dans le commerce, comme les défenses d'éléphant. En gros, la société se base sur la confiance.

Et c'est justement cet aspect qui est critiqué. Ces coffres-forts sont le refuge parfait pour les criminels. Et d'ailleurs, la succursale américaine d'IBV International Vaults en a fait les frais en 2021 de cette grande confiance. Celle-ci a été fermée lorsque le FBI a perquisitionné plus de 86 millions de dollars en espèces et autres biens, dont de la drogue.

Des coffres-forts desuets?

A l’heure du numérique, certains estiment que les coffres-forts privés appartiennent au passé. De nombreuses banques réduisent d’ailleurs leur offre jugée peu rentable.

Mais pour d’autres, la demande n’a jamais été aussi forte. La flambée de l’or, les incertitudes géopolitiques et la méfiance envers certains gouvernements alimentent le recours à ces havres de sécurité. «Si vous venez d’un pays comme la Russie, où Poutine est votre président, vous pourriez douter de pouvoir empêcher l'accès à vos biens», illustre Sean Hoey.

IBV, en tout cas, ne connaît pas la crise. Après Londres, l’entreprise s’est implantée en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis… et en Suisse. Particularité helvétique: tous les coffres y sont loués à un seul client privé. Peut-être pour cacher encore plus de cartes Pokémon.