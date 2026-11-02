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L'Unesco inquiète
Un journaliste tué tous les quatre jours: l'impunité des meurtres augmente

L'Unesco alerte sur une hausse de l'impunité pour les meurtres de journalistes, atteignant 86% en 2026. Depuis 2006, 1641 journalistes ont été tués, soit un toutes les quatre jours.
Publié: il y a 5 minutes
L'impunité pour les meurtres de journalistes repart à la hausse.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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AFP Agence France-Presse

L'impunité des meurtres de journalistes est en hausse pour la première fois depuis 2012, alerte l'Unesco dans un rapport publié lundi, à l'occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour ces crimes. Cette année, «le taux global d'impunité pour les assassinats de journalistes a augmenté d'un point de pourcentage pour atteindre 86%», est-il exposé dans le rapport.

Depuis 2012, ce taux n'avait cessé de diminuer, passant de son niveau record de 95% à 85% en 2024. Le taux d'impunité recouvre les meurtres dont les enquêtes n'ont pas abouti ou sont toujours en cours. Six auteurs de meurtres de journalistes sur sept échappent ainsi à la justice.

«Les enquêtes et les poursuites judiciaires concernant les assassinats de journalistes dans les zones de guerre restent particulièrement insuffisantes», a souligné devant la presse Mariya Gabriel, sous?directrice générale pour la communication et l'information à l'Unesco.

Meurtres par drone

Elle précise que l'organisation internationale «n'est pas une cour de justice» mais elle fait «pression pour que justice soit rendue». Le rapport, publié tous les deux ans, dénombre 189 journalistes, professionnels des médias et créateurs de contenu sur les réseaux sociaux exerçant une activité journalistique tués en 2024 et 2025, dont 14 femmes.

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C'est la période de deux ans la plus mortifère pour des journalistes depuis dix ans. Les deux tiers d'entre eux (67%) ont été tués dans des zones de conflit, comme sur le territoire palestiniens, au Yémen ou en Ukraine. «Cela marque un changement majeur dans le paysage mondial des risques pour les journalistes», indique Mariya Gabriel.

L'Unesco constate également le recours croissant à des «véhicules aériens sans pilote ou drones», qui sont la cause de 26% de l'ensemble des meurtres en 2024 et 2025. Au total, «l'État de Palestine a de nouveau enregistré le plus grand nombre de cas» en 2025, «avec au moins 32 homicides», souligne le rapport.

Un mort tous les quatre jours

Par ailleurs, l'organisation souligne que les journalistes continuent d'être tués chez eux ou en portant un gilet indiquant leur profession. Au total, 1641 journalistes ont été tués dans le monde depuis 2006, date à laquelle l'Unesco a commencé son suivi. Cela représente un décès tous les quatre jours, en moyenne.

Certains chiffres rapportés par l'Unesco dans ce rapport diffèrent de ceux publiés par le Comité pour la protection des journalistes ou Reporters sans frontières. L'Unesco explique ces différences par «les circonstances d'un décès parfois difficiles à évaluer en raison de l'évolution constante des conflits».

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