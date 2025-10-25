DE
FR

Une «perte de temps»
Trump ne veut pas rencontrer Poutine sans accord en vue sur l'Ukraine

Trump refuse une nouvelle rencontre avec Poutine sans progrès sur l'Ukraine. Le président américain souligne sa bonne relation avec son homologue russe, mais se dit déçu par l'absence d'avancées diplomatiques.
Publié: il y a 47 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Tump a affirmé samedi qu'il ne «perdrait pas son temps» à programmer une nouvelle rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine sans accord en vue pour mettre fin au conflit en Ukraine.

«Il faudrait que je sache que nous allons parvenir à un accord», a déclaré Trump aux journalistes à bord de son avion Air Force One, en réponse à une question sur ce qui pourrait le convaincre de tenir un nouveau sommet avec Poutine. «Je ne vais pas perdre mon temps. J'ai toujours eu une excellente relation avec Vladimir Poutine, mais ceci a été très décevant», a-t-il ajouté, en référence à ses tentatives de régler le conflit entre Moscou et Kiev.

Donald Trump a reporté mardi sine die un projet de rencontre tout juste annoncé avec Vladimir Poutine à Budapest, disant ne pas vouloir de discussions «pour rien» et les Etats-Unis ont imposé le lendemain de nouvelles sanctions sur les hydrocarbures russes.

