Une «fraternité militante»
Le président russe salue l'«amitié invincible» avec Pyongyang

Vladimir Poutine célèbre l'«amitié invincible» entre la Russie et la Corée du Nord dans une lettre à Kim Jong-un. Pyongyang a déployé 10'000 soldats en Ukraine, renforçant leurs liens stratégiques.
Publié: 08:06 heures
Outre en 2024 en Corée du Nord, Vladimir Poutine (de dos) et Kim Jong-un se sont rencontrés en septembre à Pékin (archives).
Photo: ALEXANDER KAZAKOV
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président russe Vladimir Poutine a fait l'éloge d'une «amitié invincible» entre Russie et Corée du Nord dans une lettre de voeux adressée au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a rapporté jeudi KCNA. Les deux pays se sont rapprochés sur fond de guerre en Ukraine.

Le président russe affirme que la participation de soldats nord-coréens à l'effort de guerre de Moscou en Ukraine prouve la «fraternité militante» des deux Etats, dans cette lettre reçue la semaine dernière par Pyongyang.

«L'entrée héroïque des soldats de l'armée populaire coréenne dans les combats pour libérer la région de Koursk des occupants et les activités ultérieures des ingénieurs coréens sur le sol russe ont clairement prouvé cette amitié invincible», a écrit M. Poutine, selon l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Les liens solides entre Pyongyang et Moscou «contribueront à l'établissement d'un ordre juste dans un monde multipolaire», a abondé le président russe.

10'000 soldats du Nord en Ukraine

La Corée du Nord a activement participé à l'effort de guerre de la Russie en lui fournissant des soldats pour repousser la percée ukrainienne dans la région de Koursk.

Les deux pays sont liés par un accord de défense mutuelle signé en 2024 à l'occasion d'une visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord.

Les services de renseignement sud-coréens estiment qu'environ 10'000 soldats du Nord ont participé à la guerre contre l'Ukraine et que 2000 d'entre eux sont morts.

La Corée du Nord n'a confirmé qu'en avril avoir déployé des troupes pour soutenir la guerre menée par la Russie en Ukraine et a admis que ses soldats avaient été tués au combat.

