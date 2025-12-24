DE
FR

Il avait un contrat avec Kiev
La Russie condamne un «mercenaire» à 19 ans de prison

La Cour suprême de Donetsk, sous contrôle russe, a condamné mercredi le Colombien Oscar Mauricio Blanco Lopez à 19 ans de prison pour «mercenariat» après son engagement dans l'armée ukrainienne contre les forces de Moscou.
Publié: il y a 58 minutes
Le Colombien Oscar Mauricio Blanco Lopez assiste à l'audience de son verdict devant la Cour suprême de Donetsk.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un tribunal russe en Ukraine occupée a condamné mercredi à 19 ans de prison un ressortissant colombien accusé de «mercenariat» après avoir combattu au sein de l'armée ukrainienne contre Moscou.

A lire aussi
Ce sniper suisse s'est engagé pour l'Ukraine, le voilà face à la justice
Un «fantôme de Bakhmout»
Ce sniper suisse s'est engagé pour l'Ukraine, le voilà face à la justice
Ce mercenaire suisse est accusé de crimes de guerre sur le front ukrainien
Il ne nie pas les faits
Ce mercenaire suisse est accusé de crimes de guerre sur le front ukrainien

La Cour suprême de Donetsk, une ville de l'est de l'Ukraine sous contrôle russe, a reconnu coupable Oscar Mauricio Blanco Lopez d'avoir participé «en tant que mercenaire à un conflit armé», a indiqué le Parquet général russe dans un communiqué.

Selon cette source, cet homme de 42 ans avait signé un contrat avec l'armée ukrainienne en mai 2024 pour participer à «des combats contre les forces armées russes». Il a été fait prisonnier par les soldats russes dans la région de Donetsk en décembre 2024, selon le Parquet.

D'autres cas similaires

La Russie considère systématiquement les étrangers combattant au sein de l'armée ukrainienne comme étant des «mercenaires», ce que punit la loi russe, et non des volontaires. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en 2022, plusieurs étrangers ont été jugés par des tribunaux situés dans les territoires ukrainiens conquis par la Russie.

Le 18 décembre, un ressortissant britannique accusé de «mercenariat» a ainsi été condamné à 13 ans de prison par la Cour suprême de Donetsk. Début décembre, un ressortissant tchèque s'est vu infliger une peine de 13 ans de prison par la Cour suprême de la région voisine de Lougansk, contrôlée par Moscou.

Début novembre, deux Colombiens qualifiés de «mercenaires» avaient déjà été condamnés à 13 ans de prison dans la région de Donetsk et en octobre 2024, un tribunal moscovite avait prononcé une peine de six ans et dix mois de prison à l'encontre d'un citoyen américain septuagénaire, Stephen Hubbard, pour les mêmes accusations.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus