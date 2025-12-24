La Cour suprême de Donetsk, sous contrôle russe, a condamné mercredi le Colombien Oscar Mauricio Blanco Lopez à 19 ans de prison pour «mercenariat» après son engagement dans l'armée ukrainienne contre les forces de Moscou.

La Russie condamne un «mercenaire» à 19 ans de prison

Il avait un contrat avec Kiev

Un tribunal russe en Ukraine occupée a condamné mercredi à 19 ans de prison un ressortissant colombien accusé de «mercenariat» après avoir combattu au sein de l'armée ukrainienne contre Moscou.

La Cour suprême de Donetsk, une ville de l'est de l'Ukraine sous contrôle russe, a reconnu coupable Oscar Mauricio Blanco Lopez d'avoir participé «en tant que mercenaire à un conflit armé», a indiqué le Parquet général russe dans un communiqué.

Selon cette source, cet homme de 42 ans avait signé un contrat avec l'armée ukrainienne en mai 2024 pour participer à «des combats contre les forces armées russes». Il a été fait prisonnier par les soldats russes dans la région de Donetsk en décembre 2024, selon le Parquet.

D'autres cas similaires

La Russie considère systématiquement les étrangers combattant au sein de l'armée ukrainienne comme étant des «mercenaires», ce que punit la loi russe, et non des volontaires. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en 2022, plusieurs étrangers ont été jugés par des tribunaux situés dans les territoires ukrainiens conquis par la Russie.

Le 18 décembre, un ressortissant britannique accusé de «mercenariat» a ainsi été condamné à 13 ans de prison par la Cour suprême de Donetsk. Début décembre, un ressortissant tchèque s'est vu infliger une peine de 13 ans de prison par la Cour suprême de la région voisine de Lougansk, contrôlée par Moscou.

Début novembre, deux Colombiens qualifiés de «mercenaires» avaient déjà été condamnés à 13 ans de prison dans la région de Donetsk et en octobre 2024, un tribunal moscovite avait prononcé une peine de six ans et dix mois de prison à l'encontre d'un citoyen américain septuagénaire, Stephen Hubbard, pour les mêmes accusations.