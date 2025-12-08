DE
FR
Une vague monstrueuse tue trois personnes à Tenerife
0:29
Une femme blessée évacuée:Une vague monstrueuse tue trois personnes à Tenerife

Une alerte avait été déclarée
Une vague monstrueuse tue trois personnes à Tenerife

Tragédie à Tenerife: trois personnes ont péri dimanche, emportées par une forte vague. L'incident s'est produit dans une piscine naturelle à Isla Cangrejo, malgré une pré-alerte météorologique. Trois autres personnes ont été blessées lors de cet événement dramatique.
Publié: il y a 8 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
L'incident s'est produit dans une piscine naturelle le long de l'océan à Isla Cangrejo.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Trois personnes sont mortes dimanche sur l'île de Tenerife, dans l'archipel espagnol des Canaries. Elles ont été emportées par une forte vague sur la côte, ont indiqué des sources des services d'urgence. «Nous avons trois personnes décédées, deux hommes et une femme», a expliqué cette source à l'AFP, sans préciser l'âge ou la nationalité des victimes. Trois autres personnes ont été blessées, l'une d'entre elles ayant subi un arrêt cardiorespiratoire mais ayant pu être réanimée, selon la même source.

A lire aussi
Des morts et des blessés après des vagues monstrueuses à Teneriffe
Avec vidéo
Journée noire aux Canaries
Des vagues monstrueuses sèment le chaos à Tenerife, trois morts
Une vague géante emporte des passants sur le quai
0:15
Danger à Tenerife
Une vague géante emporte des passants sur le quai

L'incident s'est produit dans une piscine naturelle le long de l'océan à Isla Cangrejo, selon les médias locaux. Le gouvernement régional des Canaries avait décrété une «pré-alerte en raison du mauvais état de la mer ce weekend» dans tout l'archipel de l'océan Atlantique, avec des vagues de 2 à 3,5 mètres, selon un communiqué. Il avait conseillé de ne pas prendre «des photos ou des vidéos» en bord de mer.

Lundi étant un jour férié en Espagne, de nombreux touristes se sont rendus dans les îles Canaries. Selon le site internet du gouvernement régional des Canaries, la mare d'Isla Cangrejo est une «piscine naturelle située dans un magnifique coin de la côte». «Grâce à un mur en béton qui la protège des vagues, la piscine offre un endroit tranquille pour se baigner en famille et profiter du soleil dans un cadre incomparable», ajoute le site, précisant toutefois qu'il faut «redoubler de prudence en cas de marée haute et de forte houle».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus