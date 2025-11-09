Trois personnes sont mortes et quinze autres ont été blessées samedi sur l'île de Tenerife. Inconscients face aux vagues déferlantes, de nombreux touristes ont ignoré les avertissements et franchi des barrières de sécurité.

Des morts et des blessés après des vagues monstrueuses à Teneriffe

Les autorités ont encore mis en garde

1/4 Intervention d'urgence dans le port de Puerto de la Cruz à Tenerife. Photo: X @UNCanarias

Daniel Kestenholz

Malgré une mer agitée et des vagues de plusieurs mètres de haut, de nombreux habitants et touristes ont ignoré les mises en garde des autorités. Il fallait éviter les falaises et les chemins côtiers.

Les côtes nord et est de l'île étaient déconseillées. Malgré les barrières et les avertissements, le service d'urgence a signalé une série d'accidents dus à la forte houle.

Deux corps rejetés par les vagues

Ce samedi restera dans les mémoires comme une journée noire à Tenerife. Dans l'après-midi, un homme a été emporté par la mer et rejeté sans vie sur le rivage. Les sauveteurs n'ont pu que constater son décès.

Auparavant, six touristes français avaient été frappés par une vague après avoir enfreint des barrières. Une femme a été grièvement blessée et d'autres ont dû être hospitalisés.

Sur une plage, les forces d'intervention ont ensuite retrouvé un homme dans les vagues déchaînées. Il est décédé malgré les tentatives de réanimation.

Le pire s'est passé en soirée

En début de soirée, le pire accident de la journée s'est produit dans le port de Puerto de la Cruz, comme le rapportent les médias locaux. Dix personnes ont été emportées par une puissante vague. Une femme est décédée plus tard à l'hôpital, neuf autres ont subi des blessures en partie graves.

Entre-temps, les autorités ont lancé un sérieux appel à la prudence. Il faut respecter les panneaux d'avertissement et éviter les zones interdites.

Une mer imprévisible

Tenerife se trouve dans l'océan Atlantique, où des vagues puissantes et difficiles à évaluer se forment régulièrement en automne et en hiver.

Comme la mer autour de l'île située à l'ouest des Canaries descend rapidement dans les profondeurs, ces géants roulent souvent jusqu'à peu de distance de la côte avant de se redresser et de frapper la terre de plein fouet.