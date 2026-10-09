Un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter a frappé l'Amérique centrale vendredi. La secousse a provoqué la panique dans la capitale du Panama.

Un violent séisme provoque la panique dans la capitale du Panama

Un violent séisme provoque la panique dans la capitale du Panama

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 7,7 a secoué le Panama vendredi, selon l'agence de sismologie américaine (USGS), provoquant la panique dans la capitale, sans qu'aucune victime n'ait été signalée. Une alerte au tsunami a ensuite été déclenchée dans l'est du Pacifique, ont annoncé les services spécialisés américains.

L'USGS avait initialement annoncé une magnitude de 8 avant de la réviser à 7,6, puis à 7,7 et a localisé son épicentre à 10 km de Pitaloza Arriba, dans la province de Herrera, dans le centre-sud du Panama. Dans la ville de Panama, des centaines de personnes ont évacué les immeubles, a constaté l'AFP. Les séismes dans la capitale de ce pays d'Amérique centrale sont inhabituels et se produisent principalement dans la province de Chiriquí, dans l'ouest du Panama.

Plusieurs répliques importantes, y compris de magnitude 6, ont été signalées après la forte secousse tellurique et les autorités évaluent certains dégâts, surtout dans les zones centrales d'Herrera, d'Azuero, de Veraguas, de Los Santos et dans d'autres régions.

Selon les rapports préliminaires, le tremblement de terre a été ressenti dans tout le Panama. Les autorités ont appelé la population au calme.